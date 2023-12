Montréal pourrait avoir bientôt son premier quartier où les bars seront ouverts 24 heures, selon une proposition de la future politique de la vie nocturne de la Ville, qui sera soumise à la consultation publique en janvier.

« Et l’autre élément qui sera discuté, c’est la possibilité de pouvoir désigner des établissements 24 heures, selon leur localisation et la nature de leurs activités », a indiqué lundi soir le responsable du développement économique et président du comité exécutif, Luc Rabouin. « On va discuter et raffiner ces éléments dans le cadre de notre politique de la vie nocturne, dès le mois de janvier. »

M. Rabouin a abordé cette question lors de l’assemblée du conseil municipal, en répondant à la question de Jenny Thibault, directrice générale de la Société des arts technologiques (SAT), une salle multidisciplinaire située sur le boulevard Saint-Laurent, à quelques pas de la rue Sainte-Catherine.

La SAT, ainsi que d’autres bars et salles de spectacles situés dans les quartiers animés, déplorent qu’ils fassent l’objet de plaintes de la part de résidants en raison du bruit occasionné par leurs activités.

« Les enjeux soulevés par la SAT et d’autres établissements qui offrent une programmation nocturne sont considérés avec beaucoup de sérieux par notre administration. Notre future politique de la vie nocturne proposera notamment des ajustements au règlement sur le bruit pour mieux répondre à la mission des établissements, tout en continuant de protéger la qualité de vie des résidants », a aussi expliqué M. Rabouin.

Projet-pilote pour le réveillon

Au cours des dernières années, des bars ont obtenu le droit de vendre de l’alcool jusqu’à 6 h, et même 8 h du matin, lors d’évènements spéciaux. La Ville a recueilli des informations sur le déroulement de ces activités spéciales pour s’en inspirer dans la préparation de sa politique de la vie nocturne.

D’ailleurs, pour le 31 décembre prochain, un rave qui se tient aux entrepôts Dominion, dans le quartier Saint-Henri, aura la permission de vendre de l’alcool jusqu’à 6 h du matin. L’établissement aurait voulu être en mesure de mener un projet-pilote à ce sujet sur une plus longue période, mais les élus de l’arrondissement du Sud-Ouest ont refusé. L’endroit est habituellement ouvert jusqu’à 6 h du matin, mais la vente d’alcool cesse à 3 h.

« On a décidé d’y aller avec un projet-pilote le 31 décembre. On sera en plein réveillon du jour de l’An, on verra ce que ça donne et on va l’analyser. Mais nous avons beaucoup de problèmes avec le va-et-vient, » a dit le maire de l’arrondissement, Benoit Dorais.

« Ce que nous voyons à la sortie des bars, ce sont beaucoup de gens éméchés, qui gueulent, font des méfaits publics, etc. On a de la difficulté, il y a beaucoup de plaintes auprès des policiers. Si, entre 3 h et 6 h, il n’y a plus de vente d’alcool, les gens ont le temps de relaxer un peu. Alors que si on continue de vendre de l’alcool, quand les gens quittent, ils peuvent être assez chaudasses, réchauffés, et peuvent se lâcher un peu plus lousse. Avant de donner des permis à de nouveaux évènements, on veut prendre le temps de les analyser, regarder comment ça va se passer. »