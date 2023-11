C’est lors d’une célébration au Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) samedi que le prestigieux Prix Sobey pour les arts a été remis à Kablusiak, originaire de Yellowknife.

Karine Bouchard Collaboration spéciale

L’artiste et conservateur inuvialuk multidisciplinaire reçoit un prix en argent de 100 000 $, alors que les finalistes de la courte liste – Séamus Gallagher, Gabrielle L’Hirondelle Hill, Anahita Norouzi et Michèle Pearson Clark – reçoivent chacun 25 000 $.

Selon Jonathan Shaughnessy, directeur des initiatives curatoriales du MBAC et président du jury du Prix Sobey pour les arts 2023, l’œuvre de Kablusiak « façonne les réalités inuites et queers à la fois dans le monde de l’art et dans la société en général. L’attention qu’iel porte à la matérialité et à l’incarnation ainsi que l’utilisation critique de l’humour contribuent à la construction et à l’affirmation du monde ».

Le jury était composé de conservateurs canadiens et internationaux. Les choix de la longue liste, de la courte liste et de la personne gagnante ont été faits en s’appuyant sur les carrières des artistes.