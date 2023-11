(New York) Un documentaire sur l’artiste folk Buffy Sainte-Marie, réalisé avant que son ascendance autochtone ne soit remise en question par un reportage, a remporté un prix Emmy International.

La Presse Canadienne

Buffy Sainte-Marie : Carry It On, réalisé par Madison Thomas et raconté par Mme Sainte-Marie, a gagné dans la catégorie « programmation artistique ».

Le prix est décerné par l’Académie internationale des arts et des sciences de la télévision.

Les producteurs décrivent le film comme une rétrospective de la vie et de la carrière de Mme Sainte-Marie, comprenant des entretiens avec des amis et des collègues célèbres, des documents d’archives inédits et des reconstitutions cinématographiques.

L’ascendance autochtone de l’auteure-compositrice-interprète a été contestée le mois dernier dans le cadre d’une enquête de la CBC qui a présenté plusieurs documents d’identité suggérant qu’elle était italo-américaine.

Mme Saint-Marie a nié ces accusations.

L’histoire de Mme Sainte-Marie concernant sa naissance, son enfance et son identité a changé tout au long de ses six décennies de carrière. Elle s’identifiait comme Algonquine et Mi’kmaq avant de dire qu’elle était crie, adoptée par une mère de la Saskatchewan.

Le documentaire, produit par Eagle Vision, White Pine Pictures et Paquin Entertainment, a été présenté en première au Festival international du film de Toronto l’année dernière et est disponible sur Crave, tandis que le reportage de la CBC est disponible sur YouTube.

Une déclaration commune d’Eagle Vision et de White Pine Pictures sur le site Web de White Pine soutient Mme Sainte-Marie.

« Nous soutenons Buffy et pensons qu’il est vrai que sa mère lui a dit qu’elle avait été adoptée et qu’elle était d’origine autochtone canadienne. »