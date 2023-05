Une image du spectacle de planétarium consacré à The Dark Side of the Moon

Le spectacle avec l’album The Dark Side of the Moon de Pink Floyd vient à peine de prendre l’affiche au Planétarium et déjà, on annonce des supplémentaires pour l’automne.

Le spectacle soulignant le 50e anniversaire de l’album The Dark Side of the Moon est présenté dans plusieurs planétariums du monde, dont celui de Montréal depuis le 3 mai dernier.

Il s’agit d’une salle plus qu’appropriée pour planer en images et en musique au son de Pink Floyd. Soulignons qu’il s’agisse du seul spectacle de planétarium jamais autorisé par le groupe.

Le studio NSC Creative a pris en charge la production visuelle du spectacle dont chaque chanson exploite un thème distinct.

Les séances supplémentaires sont prévues du 8 septembre au 23 décembre, alors que celles en cours affichent complet.

Les billets seront mis en vente dès le lundi 8 mai à midi sur la billetterie en ligne d’Espace pour la vie.