La muséologue et gestionnaire Anne Eschapasse sera la nouvelle présidente et cheffe de la direction du musée McCord Stewart à partir du 17 avril prochain.

Mme Eschapasse possède plus de 20 ans d’expérience dans des institutions muséales de renom, ici et à l’étranger, ayant notamment été directrice générale adjointe au Musée d’art contemporain de Montréal (MAC) et du Musée des beaux-arts du Canada.

Sa prédécesseure, Suzanne Sauvage, avait pris sa retraite l’an dernier, après 12 ans aux commandes du musée.

Anne Eschapasse s’est entre autres engagée à poursuivre le dialogue avec les communautés autochtones et à continuer de faire partager l’histoire de Montréal. Elle aura également pour mission de réactiver le projet d’un nouveau musée.

Née à Paris d’une mère canadienne et d’un père français, elle a étudié en droit privé, avec une spécialisation en propriété intellectuelle et artistique, avant d’aller travailler à New York, où elle a finalement obtenu un diplôme d’enseignement supérieur en muséologie. Après un stage au Smithsonian de Washington, elle a fait une maîtrise en histoire des arts décoratifs au Bard Graduate Center de New York puis ensuite travaillé chez Christie’s en tant qu’experte en arts décoratifs européens. « Un terrain d’apprentissage phénoménal », avait-elle dit à La Presse en 2021.