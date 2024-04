Le Cinéma Moderne propose deux projections spéciales de The Big Lebowski restauré en 4K les 20 et 24 avril.

Envie d’un week-end différent ? Inspirez-vous des idées de sorties de nos journalistes.

La Presse

The Big Lebowski et le cocktail White Russian Il y a des films cultes et il y a ceux dans une catégorie supérieure. Ceux autour desquels des sous-cultures se sont formées. The Big Lebowski appartient à cette ligue d’œuvres qui comptent des légions d’admirateurs. Septième long métrage des frères Coen, le film met en vedette Jeff Bridges dans le rôle-titre, mais que tout le monde appelle The Dude. John Goodman, Steve Buscemi, Julianne Moore, John Turturro et le regretté Philip Seymour Hoffman sont aussi de la brillante distribution. Le Cinéma Moderne propose deux projections spéciales de The Big Lebowski restauré en 4K les 20 et 24 avril. Pour bonifier l’expérience, le White Russian, cocktail de prédilection du Dude, serait offert au café-bar en promotion à 10 $. Au Cinéma Moderne, le 20 avril, 21 h 15, et le 24 avril, 21 h 30 Pascal LeBlanc, La Presse Consultez la page de l’évènement

Arielle Soucy à la Sala Rossa PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Arielle Soucy L’album Il n’y a rien que je ne suis pas d’Arielle Soucy est une des plus belles choses qui soient arrivées dans le paysage musical en 2023. L’autrice-compositrice-interprète propose ce jeudi à la Sala Rossa une supplémentaire… de son lancement qui a eu lieu l’automne dernier à guichets fermés. La multi-instrumentiste, qui s’est produite sur diverses scènes depuis, sera entourée d’un band pour cette soirée qui devrait être aussi douce que lumineuse. Le folk sensible et la grâce musicale d’Arielle Soucy vous envoûteront, c’est certain. Josée Lapointe, La Presse Consultez les dates du spectacle

Oumou Sangaré au MTelus IMAGE TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK D’OUMOU SANGARÉ La chanteuse malienne Oumou Sangaré en concert On n’a pas vu Oumou Sangaré, figure majeure de la musique malienne, depuis plus de 10 ans à Montréal. C’est le bon moment pour renouer avec elle : son plus récent album, Timbuktu, est un pur plaisir, à la fois riche et accrocheur, grinçant et enlevant, enraciné dans la tradition et tenté par le blues électrique. Bref, en ajoutant à ces musiques le répertoire de cette artiste, il y a matière à passer un très bon moment. Au MTelus, dimanche, 20 h Alexandre Vigneault, La Presse Consultez la page du MTelus

MIKE à Montréal PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @MIKELIKESRAP Le rappeur MIKE Michael Jordan Bonema, alias MIKE, est une figure montante du rap underground. L’Américain a passé une partie de sa jeunesse en Angleterre et des artistes grime, tel Skepta, l’ont inspiré à écrire ses premières rimes. À son retour aux États-Unis, il a commencé à enregistrer et a lancé son premier microalbum en 2015. L’année suivante, sa rencontre avec Earl Sweatshirt a été déterminante, alors que le réputé MC est devenu son mentor. Depuis, MIKE enchaîne les albums et mixtapes de qualité. Burning Desire et Faith Is A Rock, avec Wiki et Alchemist, parus l’an dernier, se démarquent du lot. Il sera précédé sur la scène du Théâtre Fairmount par 454, Niontay et El Cousteau. Au Théâtre Fairmount, le 19 avril, 20 h Pascal Leblanc, La Presse Consultez le site du Théâtre Fairmount

Le Scriptarium 2024 à la salle Fred-Barry PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE La Dre Joanne Liu a occupé la fonction de commissaire pour le spectacle Le Scriptarium. Pour la septième année, la salle Fred-Barry du Théâtre Denise-Pelletier ouvre sa scène à la parole étudiante avec le spectacle Le Scriptarium. Cette année, c’est la pédiatre urgentiste Joanne Liu qui a occupé la fonction de commissaire. Elle a invité quelque 1500 jeunes à utiliser leur plume pour parler de la question de l’engagement. Une vingtaine de textes ont été choisis par l’autrice Laurie Léveillé qui en a fait un collage. Ce dernier, porté par quatre acteurs professionnels, sera mis en scène par Sylvain Scott, du Théâtre Le Clou. Jusqu’au 3 mai Consultez la page du spectacle