La militante et documentariste mohawk Ellen Gabriel a remporté le Grand prix du Conseil des arts de Montréal (CAM) jeudi pour son court métrage Kanatenhs – When The Pine Needles Fall sur la crise d’Oka de 1990, mais raconté du point de vue des femmes autochtones.

Visiblement émue au moment de récupérer son prix, Ellen Gabriel s’est d’abord exprimée en kanien’keha avant de dire toute sa surprise et sa gratitude en français. Plus tard, à La Presse, elle a avoué être encore ébranlée par toute l’attention qu’elle recevait.

« Un des objectifs du film était non seulement de récupérer le narratif de ce qui s’est passé durant la crise d’Oka, mais aussi de laisser un héritage aux communautés autochtones et de poursuivre le dialogue. Les femmes ont joué un rôle important dans la résistance et on n’en a jamais parlé. »

Mme Gabriel remporte ainsi une bourse de 30 000 $, remise par le Conseil des arts de Montréal, qui a salué son engagement. C’est la première fois que le CAM remet son Grand prix à un/e artiste autochtone.

La compagnie de cirque Marguerite à bicyclette a reçu les deux autres prix remis par le CAM, soit le prix du jury de la Caisse Desjardins et le prix du public Télé-Québec. Chacun des prix étant accompagné d’une bourse de 10 000 $.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Les trois membres fondateurs de la compagnie Marguerite à bicyclette – Jérémy Vitupier, Pauline Bonanni et Frédéric Lemieux-Cormier – en compagnie de l’animatrice Édith Cochrane.

Les trois membres de la compagnie – Frédéric Lemieux-Cormier, Pauline Bonanni et Jérémy Vitupier – proposent des petites formes circassiennes dans des tournées à bicyclette. Ils ont parcouru plus de 1500 km lors de leur dernière tournée.

Les autres finalistes aux prix du CAM étaient : la Fondation Massimadi, qui diffuse des films LGBTQ+afro, l’ensemble musical Oktoecho, la Foire d’art contemporain Plural, le Studio de danse 303 et La traversée du siècle, d’Alice Ronfard, d’après l’œuvre de Michel Tremblay.