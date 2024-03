Dans le but de bien entreprendre le dernier week-end du mois de mars, nos journalistes vous proposent quelques activités et sorties pour faire le plein.

Slam ! s’arrête à la Tohu Slam !, c’est le nouveau spectacle mis en scène par Robert Lepage, qui mêle lutte et cirque sans complexes, avec une bonne dose d’humour et même de poésie, avec en sus plusieurs sauts périlleux de la troisième corde. Une création d’Ex-Machina et du collectif de cirque Flip Fabrique dans laquelle le public est invité à réagir aux frasques des combattants, mais aussi aux décisions de l’arbitre. Un spectacle créé au Diamant de Québec au début du mois, qui met en scène des personnages plus grands que nature que vous apprécierez si vous avez un minimum d’intérêt pour la lutte. Jusqu’au 7 avril à la Tohu de Montréal. Jean Siag, La Presse Lisez notre critique de Slam ! Consultez la page de la Tohu

Jamais, toujours, parfois au Rideau Vert © DAVID OSPINA/FOURNIE PAR LE RIDEAU VERT Lauren Hartley La relation entre expression artistique et santé mentale est un sujet à la fois délicat et fascinant. La pièce Jamais, toujours, parfois, écrite par l’Australienne Kendall Feaver, dans une traduction Maryse Warda, aborde cet enjeu avec nuances et justesse. Elle raconte l’histoire d’Anna (Lauren Hartley, bouleversante !), qui a reçu un diagnostic de trouble de santé mentale à 11 ans, et qui, à 18 ans, veut réaliser son rêve de devenir écrivaine, tout en reprenant le contrôle de sa vie. La metteuse en scène Brigitte Poupart dirige avec finesse cette production qui met aussi en vedette Annick Bergeron, Simon Landry-Désy et Marie-Laurence Moreau. À l’affiche du Rideau Vert, jusqu’au 13 avril. Luc Boulanger, La Presse Consultez le site du Rideau Vert

Queen Symphonic à la Place des Arts PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’ÉVÈNEMENT Les membres de Queen Symphonic La tournée Queen Symphonic s’apprête à débarquer au Québec, avec un premier arrêt de deux soirs à la salle Wilfrid-Pelletier à Montréal ces jeudi et vendredi, puis à Québec, Sherbrooke et Gatineau. Un spectacle rodé qui s’est produit autant aux États-Unis et en Australie qu’au Japon et en France, un band de quatre chanteurs et musiciens, un orchestre symphonique de 35 musiciens : on peut s’attendre à du grandiose, à la hauteur du répertoire déjà ambitieux et lyrique d’un des groupes les plus spectaculaires de l’histoire du rock. Josée Lapointe, La Presse Consultez la page de l’évènement

Jean Jean Roosevelt IMAGE TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE JEAN JEAN ROOSEVELT L’auteur-compositeur-interprète haïtien Jean Jean Roosevelt Originaire d’Haïti, l’auteur-compositeur-interprète Jean Jean Roosevelt parle d’unité et d’humanité sur son plus récent disque, Libres ensemble, à paraître vendredi. L’album a notamment été créé avec la collaboration de Sonny Black (Corneille) aux arrangements. Jean Jean Roosevelt présentera ses nouvelles chansons en primeur lors d’un concert présenté ce jeudi au Balattou, à 21 h 30. Alexandre Vigneault, La Presse Consultez la page de l’évènement

Zach Zoya et Claudia Bouvette puis Mariah the Scientist PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE PHILIPPE BOIVIN Zach Zoya Le rappeur Zach Zoya, qui a annoncé en début d’année qu’il avait déménagé à Los Angeles dans le but de poursuivre ses rêves professionnels, sera de retour au Québec, plus précisément dans la Vieille Capitale, ce jeudi, le temps d’un spectacle avec Claudia Bouvette, à La Chapelle. Les artistes proposeront à l’occasion une performance en plateau double. Dans un registre similaire, la chanteuse d’Atlanta Mariah the Scientist sera au Théâtre Beanfield, le 3 avril, dans le cadre de sa tournée To Be Eaten Alive, qui suit le brillant album du même nom sorti en octobre dernier. La Torontoise Chxrry22, qui fait partie de l’écurie XO de The Weeknd, assurera la première partie. Mariah sera de retour à Montréal le 2 août dans le cadre du festival Osheaga. Zach Zoya et Claudia Bouvette à La Chapelle, à Québec, le 28 mars, 20 h

Mariah the Scientist au Théâtre Beanfield, à Montréal, le 3 avril, 20 h Pascal LeBlanc, La Presse Consultez le site du spectacle de Zach Zoya et Claudia Bouvette Consultez le site du spectacle de Mariah the Scientist