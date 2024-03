Le printemps est enfin arrivé. Pour bien entreprendre le passage vers cette saison de renouveau, voici quelques idées de sorties proposées par nos journalistes.

Le Grand Éphémère dans le Vieux-Port Ariane Moffatt, Alfa Rococo, Pascale Picard, Barbada : pour donner un avant-goût de la saison des festivals, de nombreux artistes seront à l’affiche du Grand Éphémère dans le Vieux-Port de Montréal du 22 au 24 mars. Organisé par le REFRAIN, qui regroupe une centaine de festivals indépendants régionaux, cet évènement a pour objectif de montrer toute la diversité de l’offre pendant cette période grouillante de vie partout au Québec. On pourra donc y voir du conte, du théâtre jeunesse, de la musique électro, des performances déambulatoires, de la chanson, des lectures publiques, de la poésie et plus encore. L’évènement est gratuit, mais il faut réserver pour être certain d’avoir une place. Josée Lapointe, La Presse Consultez la page de la programmation de l’évènement

Marlon Craft et Bas en spectacle PHOTO AVIVA KLEIN, TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @MARLONCRAFT Marlon Craft Une autre belle semaine s’annonce pour les amateurs de rap de la région métropolitaine, alors que Marlon Craft proposera un spectacle ce dimanche et Bas en fera autant jeudi prochain. Le premier est un New-Yorkais qui est parvenu à se bâtir une bonne réputation dans le milieu underground grâce à une plume habile, parfois introspective, parfois humoristique. Il a récemment lancé l’excellente pièce Muggsy Bogues, avec Method Man – qui, soyons honnête, est largement supérieur. Le Montréalais MiQ The Burb Boy assurera la première partie. Bas, né en France de parents soudanais, est l’un des brillants MC de l’écurie Dreamville menée par J. Cole. Son quatrième album, We Only Talk About Real Shit When We’re Fucked Up, lancé l’an dernier, n’a pas obtenu le succès des précédents, mais demeure une œuvre sentie de qualité. Pascal LeBlanc, La Presse Marlon Craft au Ritz PDB, le 24 mars, 20 h

Bas au Théâtre Beanfield, le 28 mars, 20 h Consultez le site des spectacles

Causerie entre Élise Turcotte et Éric Chacour PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Éric Chacour Les auteurs Éric Chacour et Élise Turcotte seront de passage à la Librairie du Square d’Outremont ce jeudi soir, à 18 h 30, pour discuter respectivement de leur roman Ce que je sais de toi et Autoportrait d’une autre, tous deux parus l’an dernier chez Alto. C’est l’autrice et éditrice Catherine Leroux qui animera la rencontre. Une séance de dédicaces conclura la causerie et permettra de faire un brin de jasette avec les auteurs. Laïla Maalouf, La Presse Consultez la page de l’évènement

Stolen Time au Cinéma du Parc Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos Stolen Time (Le temps dérobé), puissant long métrage documentaire de la cinéaste montréalaise Helene Klodawsky sur le combat d’une avocate contre l’industrie des centres de soins à but lucratif en Ontario, prend l’affiche au Cinéma du Parc à compter de vendredi. Présenté l’automne dernier aux Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM), le film met en lumière la vulnérabilité des personnes âgées hébergées dans des établissements privés. Pendant quatre ans, la réalisatrice a suivi l’avocate Melissa Miller, déterminée à démontrer devant les tribunaux que ces entreprises, qui exploitent des centres s’apparentant aux CHSLD privés au Québec, négligent leurs clients vulnérables tout en engrangeant les profits. Le 23 mars, la projection sera suivie d’un panel réunissant la réalisatrice du film et des experts du vieillissement. Valérie Simard, La Presse Consultez l’horaire des projections Lisez notre entrevue avec Helene Klodawsky

Hommage à Manon Labrecque au FIFA IMAGE FOURNIE PAR LE FIFA, TIRÉE DE SILENCES NOMADES DE MANON LABRECQUE Hommage à l’artiste Manon Labrecque, au FIFA Pour découvrir et redécouvrir l’œuvre unique de Manon Labrecque, morte l’été dernier, le Festival international de films sur l’art (FIFA) propose, dans son volet expérimental et hors compétition, une projection d’une série de vidéos de l’artiste. C’est une occasion en or d’apprécier son imaginaire hors du commun, sur 30 années de recherche et d’exploration. Sont ici évoqués, entre autres thèmes : le double, la dérision, la défiguration, etc. Également au festival, La nuit de la danse (ce jeudi à l’Outremont), et Sisyphe, de l’artiste Victor Pilon, en clôture (ce dimanche au Cinéma du Musée). Le samedi 23 mars, 16 h, à l’Université Concordia Silvia Galipeau, La Presse Consultez la page de l’évènement

Lumière aux Foufounes électriques PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Lumière (Étienne Côté) L’extravagant Lumière fera un rare passage à Montréal vendredi dans un lieu à sa hauteur. Un an après la sortie de son album Glam, l’auteur-compositeur-interprète s’arrêtera en effet aux Foufounes électriques, bar mythique de la rue Sainte-Catherine, où il pourra déployer toute sa théâtralité rock. C’est qu’Étienne Côté, qui dans un monde parallèle est aussi batteur du groupe Bon Enfant, puise son inspiration dans le rock et la pop des années 1960 et 1970. Costumes colorés, ambiance psychédélique et démesure seront donc au menu de cette soirée qui devrait être haute en vibrations. Josée Lapointe, La Presse Consultez la page de l’évènement

Le retour du Cabaret Accents Queers à l’Usine C PHOTO FOURNIE PAR L’USINE C Conçu par des artistes issus des communautés LGBTQ+, ce cabaret queer est à la fois « chronique intime, d’humour, d’opinion, de poésie, de conte, de slam, de chanson et d’extraits de livres » et porte sur des « enjeux queers ou des personnages issus de la diversité sexuelle et de la pluralité de genres ». On y retrouvera 2Fik, Maxime-Ève Gagnon, David Paquet, Moira Bacon, Samuel Larochelle et Véronique Bachand, qui interviendront chacun de deux à trois fois pour livrer leurs états d’âmes en différents modes. Ça se passe ce vendredi 22 mars à 19 h. La soirée se poursuit jusqu’à minuit avec DJ Steven Ross. Jean Siag, La Presse Consultez la page de l’évènement