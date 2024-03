Les sorties culturelles sont nombreuses au Québec. Nos journalistes ont fait une sélection pour vous inspirer.

L’exposition Voir la nuit à Québec… une dernière fois Il ne reste que quelques jours pour visiter l’expo Voir la nuit au Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ). Un parcours qui passe par plusieurs salles plongées dans la pénombre, au cours duquel on peut admirer une soixantaine d’œuvres, d’objets et d’installations de la collection permanente du MNBAQ. L’expérience enveloppante offerte par le musée est un appel au recueillement et à la découverte dans un climat d’intimité convoqué par la noirceur. Même si les œuvres ne sont pas nommées, on apprécie ce déambulatoire qui nous permet de voir les pièces de la collection sous un autre jour. Jean Siag, La Presse Consultez la page de l’expo

L’alimentation et le bien-être en vedette PHOTO MYRIAM QUENNEVILLE, FOURNIE PAR L’EXPO MANGER SANTÉ ET VIVRE VERT L’Expo manger santé et vivre vert se tient du 15 au 17 mars au Palais des congrès, à Montréal. Plus de 300 exposants du domaine de l’alimentation et du bien-être sont réunis, de vendredi à dimanche, au Palais des congrès de Montréal pour la 27e édition de l’Expo manger santé et vivre vert. Tout le week-end, différentes démonstrations culinaires par des chefs bien connus, dont Stefano Faita, Martin Juneau et Jean-Philippe Cyr, sont notamment prévues. Des dégustations et des conférences sur des sujets variés, comme la lutte contre le gaspillage alimentaire ou la fermentation, attendent aussi les visiteurs. Le salon se tiendra également à Québec en avril. Du 15 au 17 mars, au Palais des congrès, à Montréal, de même que les 20 et 21 avril, au Centre des congrès, à Québec Véronique Larocque, La Presse Visitez le site de l’Expo manger santé et vivre vert

Les films de Georges Méliès en musique Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos Les films muets du pionnier du cinéma Georges Méliès sont à l’honneur dans le spectacle tout public En plein dans l’œil. Imaginé par le compositeur et scénographe français Jean-François Alcoléa, ce ciné-concert a été présenté notamment à Londres, à New York, à Paris et à Vancouver dans les dernières années. Au cours des prochains jours, il s’arrête au Québec pour trois représentations. Pendant la projection de douze courts métrages, un trio de musiciens jouera en direct une gamme d’instruments inusités, dont le thérémine, le mélodica et l’aquaphone. À Montréal, le 15 mars, à la salle Pauline-Julien, puis le 17 mars, à la salle Bourgie. À Québec, le 19 mars, au Palais Montcalm. Véronique Larocque, La Presse Consultez le site de la salle Pauline-Julien Consultez le site de la salle Bourgie

Des amis d’Eminem au Québec PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @REALOBIETRICE Swifty McVay et Obie Trice « Obie Trice, real name, no gimmicks ». Vous vous rappelez peut-être que cette affirmation de M. Trice ouvre le gigasuccès Without Me, d’Eminem. L’auteur de la phrase – et de la chanson Rap Name d’où elle est tirée – sera en spectacle à Longueuil, ce vendredi. Le MC de Detroit sera accompagné de deux compatriotes : Swifty McVay et Kuniva, de D12 – non, le groupe ne compte pas 12 membres. Les artistes, qui sont au milieu d’une tournée canadienne, seront aussi à Ottawa la veille puis à Montréal et à Québec, les 10 et 11 mai. Ils célèbrent à l’occasion le vingtième anniversaire des albums Cheers et D12 World. Pascal LeBlanc, La Presse À la Plaza du Parc (670, boulevard Guimond, Longueuil), 15 mars, 20 h Consultez le site du spectacle

Jusqu’à ce qu’on meure PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le spectacle Jusqu’à ce qu’on meure est de retour à l’Arsenal. Spectacle polymorphe, jouissif tout autant que déconcertant, Jusqu’à ce qu’on meure est de retour à l’Arsenal après des passages remarqués à Montréal et au Diamant, à Québec. Ici, la metteure en scène Brigitte Poupart mêle danse, cirque, musique électronique (signée Alex McMahon) et scénographie théâtrale pour raconter à rebours la mort d’une communauté ravagée par on ne sait quel cataclysme. Un spectacle plein de sève où le public est appelé à se déplacer d’une scène à l’autre, au gré de ses envies. Jusqu’au 24 mars. Stéphanie Morin, La Presse Consultez la page du spectacle

Anatomie d’une chute au Théâtre Outremont Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos Vous faites partie des personnes qui n’ont pas encore vu Anatomie d’une chute ? Le film dont tout le monde parle, qui s’est démarqué aux Césars à France et qui a valu à la réalisatrice Justine Triet l’Oscar du meilleur scénario original le week-end dernier, n’est plus à l’affiche. Le Théâtre Outremont a eu la bonne idée d’inclure ce haletant thriller psychologique et judiciaire dans sa très intéressante programmation de cinéma, qui est présentée chaque lundi. Voilà donc une belle occasion de voir ou revoir sur grand écran ce film évènement qui ne laisse personne indifférent. Josée Lapointe, La Presse Consultez la programmation du Théâtre Outremont