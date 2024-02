À la recherche d’inspiration pour une sortie ? Suivez notre guide !

La Presse

Enrique Iglesias, Pitbull et Ricky Martin au Centre Bell Il fera muy caliente au Centre Bell jeudi soir lors de cet arrêt du Trilogy Tour, qui est composé de trois flamboyants artistes latinos. Le rappeur d’origine cubaine Pitbull, le crooner espagnol Enrique Iglesias et la vedette portoricaine de la pop Ricky Martin ont uni leur force pour cette tournée qui semble aussi piquante que réjouissante, et surtout, très dansante. Pour mettre de la chaleur dans votre mois de février, c’est l’antidote rêvé. Josée Lapointe, La Presse Consultez le site de l’évènement

Leçon de cinéma avec Rafaël Ouellet PHOTO ARCHIVES LE SOLEIL Rafaël Ouellet La 42e édition des Rendez-vous Québec Cinéma bat son plein jusqu’au 2 mars et propose, en plus des projections de films tels que Simple comme Sylvain, Cœur de Slush ou Testament, de nombreuses activités pour les cinéphiles. Parmi les leçons de cinéma offertes, on retient celle de Rafaël Ouellet, présentée le dimanche 25 février. Le cinéaste derrière les films Camion (2012) et Arsenault et Fils (2022), notamment, et les séries Nouvelle adresse, Fatale-Station et Blue Moon pour la télévision, parlera de ses inspirations au grand et petit écran. Il commentera les œuvres de sa filmographie, discutera du processus créatif qui l’a animé pour ses projets et partagera sa vision du métier. Marie-France-Lou Lemay, La Presse Le dimanche 25 février à 17 h 30, à la Cinémathèque québécoise, salle Hydro-Québec Consultez le site de l’évènement

Derniers concerts de Voïvod au Québec PHOTO DENIS GERMAIN, ARCHIVES LA PRESSE Voivod au gala de l’ADISQ en 2022. Après avoir multiplié les concerts au Québec au cours des trois dernières années, Voïvod jouera ce week-end à Joliette et Saint-Hyacinthe ses deux derniers spectacles en sol québécois avant d’entreprendre une tournée avec le groupe Prong qui les amènera dans le Midwest et dans l’ouest des États-Unis – un concert est aussi prévu à Vancouver le 6 mars. Il s’agira de la dernière série de concerts du mythique groupe métal québécois avant une pause méritée-Voïvod a souligné ses 40 ans avec des dizaines de spectacles en Europe et en Amérique dans la foulée du lancement l’an dernier de l’album Morgoth Tales, une relecture de quelques-uns de ses grands succès qui avait suivi Synchro Anarchy, dernier album studio qui a permis au groupe de remporter en 2023 le prix Juno du meilleur album de hard rock/métal au Canada. Billets disponibles à partir du site de Voïvod

Liebestod à l’Usine C PHOTO CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE, FOURNIE PAR L’USINE C Angélica Liddell propose, avec Liebestod, un spectacle inspiré de Wagner et de la tauromachie. Voici un spectacle à marquer d’une pierre blanche dans la programmation de l’Usine C. La metteuse en scène, autrice et performeuse Angélica Liddell y est de passage pour présenter l’une de ses plus récentes créations, Liebestod. Installée à Madrid, cette figure de proue de la scène européenne s’inspire ici de l’aria final de Tristan und Isolde de Wagner, mais aussi de la tauromachie et des toiles de Bacon, pour créer une œuvre où les désirs de vie et de mort se confondent. Cette tragédie, ovationnée à Avignon comme à Paris, sera présentée trois soirs seulement. En espagnol avec surtitres français et anglais. À l’Usine C, les 22, 23 et 24 février Stéphanie Morin, La Presse Consultez la page du spectacle

M’appelle Mohamed Ali au TNM PHOTO YANICK MACDONALD, FOURNIE PAR LE TNM Neuf interprètes afrodescendants partagent la scène dans M’appelle Mohamed Ali. Neuf interprètes afrodescendants sont de retour sur scène cette semaine pour faire entendre la prose rythmée et cinglante du dramaturge congolais Dieudonné Niangouna. La pièce a ébloui la critique et le public lors de son passage au Festival TransAmérique puis au Théâtre de Quat’sous. Voici qu’elle s’amène sur la grande scène du TNM, pour dénoncer le racisme ordinaire et la discrimination qui frappe encore la communauté noire. Un spectacle coup de cœur, immense et essentiel, car encore brûlant d’actualité. Au Théâtre du Nouveau Monde du 23 février au 3 mars Stéphanie Morin, La Presse Consultez la page du spectacle

Montréal aime Dilla PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @OFFICIALJDILLA J Dilla James Dewitt Yancey, alias J Dilla ou Jay Dee, aurait célébré son 50e anniversaire le 7 février. La maladie l’a toutefois emporté en 2006, alors qu’il n’avait que 32 ans. Le prolifique rappeur et producteur a toutefois laissé une marque indélébile sur la musique et son œuvre est toujours aussi pertinente aujourd’hui. Elle est célébrée annuellement ici à l’occasion de l’évènement Montreal Loves Dilla. Le samedi 24 février, les amateurs du génial musicien sont conviés au Club 2061, sur la rue Saint-Denis, de 21 h à 3 h, pour voir et écouter des artistes qui vont lui rendre hommage. Artbeat Montreal, De La Rap et Sunday Scratch organisent la soirée qui se tient à l’intérieur pour la première fois depuis 2020. L’entrée avant 23 h est 10 $ et tous les profits seront remis à la famille de Dilla. Au 2061, rue Saint-Denis, le 24 février, de 21 h à 3 h Pascal LeBlanc, La Presse