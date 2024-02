Nos journalistes ont déniché des suggestions culturelles qui nous plongent dans des univers qui nous feront voyager à coup sûr.

La Presse

Rêver l’Asie en 360 degrés Le parcours multimédia Rêver l’Asie se poursuit à Oasis Immersion, au rez-de-chaussée du Palais des congrès de Montréal. Lancé au mois de décembre dernier, ce nouveau parcours immersif nous plonge dans l’univers culturel de la Chine et du Japon. Du fameux tableau chinois La fête de Qingming au bord de la rivière, peint sur un parchemin de cinq mètres, aux théâtres d’ombres et de marionnettes, en passant par les nombreuses estampes japonaises, les différentes équipes de création explorent toute l’imagerie de ces deux pays au riche passé. Jean Siag, La Presse Consultez le site d’Oasis

L’éveil du printemps PHOTO STÉPHANE BOURGEOIS, FOURNIE PAR LE THÉÂTRE DENISE-PELLETIER L’éveil du printemps est une relecture très moderne d’un texte allemand du XIXe siècle. Le Théâtre Denise-Pelletier accueille l’une des pièces les plus électrisantes de la rentrée théâtrale hivernale. Son titre : L’éveil du printemps. Le dramaturge David Paquet a mis sa plume acérée au profit de ce spectacle qui raconte l’éveil sexuel de cinq jeunes de 14 ans. Les interprètes, sous la direction d’Olivier Arteau, livrent des performances à la limite de l’acrobatie sur une scène dominée par un vaste plan incliné. Une pièce fort réussie où les larmes et les rires s’entremêlent habilement. À voir sans faute, notamment avec des adolescents. Jusqu’au 17 février. Stéphanie Morin, La Presse Consultez le site du spectacle

Slava de retour à Montréal PHOTO VÉRONIQUE VIAL, FOURNIE PAR LES AGENTS DOUBLES La troupe du clown Slava est de retour à Montréal, mais passera aussi par Gatineau et Québec. Il y a 25 ans, la troupe de Slava Polunin présentait pour la première fois à Montréal le féérique spectacle Slava’s Snowshow. Depuis, l’histoire d’amour entre ce clown au cœur tendre et Montréal ne se dément pas. La troupe est de retour pour une série de représentations où la poésie se mêle à des scènes carrément spectaculaires. Un spectacle hypnotisant, destiné aux 8 ans et plus, dont on ressort le sourire aux lèvres avec l’impression d’avoir retrouvé son cœur d’enfant. Au Théâtre St-Denis jusqu’au 11 février, avec un passage à Gatineau (du 1er au 4 février), puis à la salle Albert-Rousseau de Québec (du 14 au 18 février). Stéphanie Morin, La Presse Consultez le site du spectacle

Activité familiale gratuite au Campus MIL PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Joséphine Bacon Samedi, parents et enfants sont conviés à une activité familiale gratuite au Campus MIL de l’Université de Montréal dans le cadre du Fest’hiver. Au programme, une leçon de langue innue avec la poète Joséphine Bacon, un kiosque éducatif animé par la faculté de médecine vétérinaire sur les ossements et traces d’animaux dans la neige, ainsi qu’un atelier de confection de masques. On promet aussi un parcours moteur et un bar à crêpes à volonté. Rien de moins ! Émilie Côté, La Presse Consultez ce site pour l’inscription

La rentrée montréalaise d’Eli Rose PHOTO MAXYME G. DELISLE, FOURNIE PAR UNIVERSAL Eli Rose Eli Rose a lancé l’automne dernier Hypersensible, deuxième album électropop et dansant, mais aussi introspectif et tourné vers la lumière. L’autrice-compositrice-interprète, qu’on voyait il y a quatre ans comme une star de la pop en devenir, fera une rentrée montréalaise beaucoup plus à son image, tout en douceur et en intimité. L’occasion de redécouvrir une chanteuse qui a laissé tomber ses masques, et qui amorcera ensuite tranquillement sa tournée québécoise. Josée Lapointe, La Presse Consultez le site de l'artiste