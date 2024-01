Petit retour léger et irrévérencieux sur les hauts et les bas de l’actualité culturelle des derniers jours.

Hommage

22 ans plus tard…

On n’a pas particulièrement aimé Saltburn, ce long métrage d’Emerald Fennell avec Barry Keoghan et Jacob Elordi. On connaît toutefois quelqu’un qui doit l’avoir adoré : la chanteuse britannique Sophie Ellis-Bextor. Grâce au film, son tube de 2002, l’irrésistible Murder on the Dancefloor, connaît une véritable résurrection. Au Royaume-Uni, la pièce a atteint le 2e rang du palmarès, égalant du même coup sa marque du début du siècle. Au Canada, on parle d’une remontée un peu moins spectaculaire, mais notable, en 32e position. Pour l’instant, on demeure loin du phénomène Running Up That Hill de Kate Bush après Stranger Things, mais c’est digne de mention.

La citation

Madonna découvre la gastronomie québécoise

PHOTO ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Madonna au Barclays Center de Brooklyn, à New York, en décembre dernier

Qu’est-ce que la poutine ? Madonna aux spectateurs du Centre Bell, durant son deuxième concert à Montréal. Après avoir appris la liste des ingrédients (frites, fromage et sauce), la chanteuse a déclaré : « Une chance que je n’habite pas ici, parce que sinon, j’en mangerais tous les jours. »

Dommage

Samantha Fox expulsée d’un avion

PHOTO ROBERT MAILLOUX, ARCHIVES LA PRESSE Samantha Fox en 2005

S-S-S-S-Samantha Fox a peut-être eu trop de fun avant de prendre l’avion récemment, rapporte le journal britannique The Sun. En état d’ébriété au moment d’embarquer dans l’appareil du transporteur aérien British Airways, la chanteuse aurait déclenché une bataille alors que l’avion s’apprêtait à décoller pour Munich, forçant le pilote à faire demi-tour. La Naughty Girl de 56 ans, qui croyait que rien n’allait l’arrêter, a finalement passé la nuit en prison après s’être rendue aux autorités. (On l’avoue, on tenait à relater cette histoire simplement pour ploguer, de manière plus ou moins subtile, le plus grand nombre de chansons possible de Samantha Fox. Les connaisseurs en compteront quatre. Et Touch Me n’en fait pas partie.)

La vidéo

Enfin la suite !

Sacrée meilleure série dramatique aux prix Gémeaux en 2021, la première saison de Bête noire a marqué les esprits en racontant l’histoire d’une mère éplorée (Isabelle Blais) qui cherche à comprendre pourquoi son fils adolescent a commis une tuerie de masse. Bonne nouvelle : Séries Plus présentera la deuxième saison à compter du 3 avril, révèle une bande-annonce chargée d’émotions mise en ligne cette semaine. Cette fois, les auteurs Patrick Lowe et Annabelle Poisson brossent le portrait d’une mère fraîchement séparée (Charlotte Aubin) qui empoisonne ses deux enfants. Maladie mentale ou geste prémédité ? Produite par Encore Télévision (Fugueuse, Les beaux malaises) et réalisée par Louis Bélanger (Gaz Bar Blues), cette suite mettra en vedette Sophie Cadieux et Martin Dubreuil, mais aussi Mickaël Gouin et Sharon James. Vivement le printemps.

Le malaise

Choqués noir pour Greta Gerwig et Margot Robbie

PHOTO JAAP BUITENDIJK, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Ryan Gosling, Margot Robbie et Greta Gerwig lors du tournage du film Barbie

Tout n’est pas rose pour Greta Gerwig et Margot Robbie, du film Barbie. Bien qu’elles courent la chance de remporter des Oscars (meilleur scénario pour Gerwig et meilleur long métrage pour Robbie, en tant que productrice), plusieurs ont crié au scandale en constatant qu’elles étaient absentes dans deux catégories clés : meilleure réalisation et meilleure actrice. On peut comprendre la déception des amateurs, mais on décroche quand certains sortent la carte du sexisme pour expliquer ce « boudage », surtout que Barbie récolte huit sélections, dont celle d’America Ferrera comme meilleure actrice de soutien. Succès commercial est rarement synonyme de triomphe aux Oscars. Si c’était le cas, les films de superhéros collectionneraient les statuettes dorées. Parlerait-on alors de justice ? En terminant, on suggère l’établissement d’une nouvelle règle : chaque fois qu’on déplore l’omission d’une personne dans une cérémonie de remise de prix, on doit préciser quel nom on retirerait du lot pour permettre l’inclusion de celle ou celui qu’on soutient. Pour Margot Robbie, on retire la nomination d’Annette Bening (Nyad), Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon), Sandra Hüller (Anatomie d’une chute), Carey Mulligan (Maestro) ou Emma Stone (Poor Things) ?

On veut votre avis

La nouvelle saison télévisuelle bat son plein depuis quelques semaines. Jusqu’à présent, quelle est votre émission préférée cet hiver ?

Séparés à la naissance

Ex-aspirant chef du Parti québécois, Guy Nantel n’a jamais siégé à l’Assemblée nationale, mais chaque fois qu’on voit une photo d’Alexandre Leduc, leader parlementaire de Québec solidaire et député d’Hochelaga-Maisonneuve, on dirait que oui. Une quasi-illusion d’optique suggérée par Micheline Tellier.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Le député de Québec solidaire d’Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc