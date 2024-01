Amateur de théâtre ou de musique afro-brésilienne ? Nos journalistes ont déniché des suggestions de sorties qui plairont à tous.

La Presse

Nos Cassandre Le parcours exceptionnel de la Dre Joanne Liu, ex-présidente internationale de Médecins sans frontières, est au cœur de la pièce Nos Cassandre. L’actrice Jade Barshee prête sa voix et ses traits à cette Québécoise qui a sillonné le monde pour soigner les malades dans les pays touchés par la guerre et les épidémies. Une pièce émouvante qui se déploie sans artifice, mais où on sent la révolte et l’impuissance cohabiter dans le cœur de cette femme de conviction. À l’Espace Libre jusqu’au 3 février. Stéphanie Morin, La Presse Consultez le site de la pièce

Le retour d’Ute Lemper PHOTO LUCAS ALLEN, FOURNIE PAR LE FESTIVAL DE LANAUDIÈRE L’actrice et chanteuse allemande Ute Lemper sera de passage à la Place des Arts de Montréal. De la visite rare à Montréal ce week-end ! L’actrice et chanteuse allemande Ute Lemper sera à la Maison symphonique de la Place des Arts le 28 janvier. Dans Ute Lemper : From Berlin to Broadway, l’artiste de cabaret proposera un retour sur ses 40 ans de carrière, avec un éventail des grands standards du répertoire musical du siècle dernier. Au programme, des œuvres de Kurt Weill et Bertolt Brecht, des classiques de Broadway (Cabaret et Chicago) et de la chanson française (de Piaf à Brel). Elle donnera aussi un spectacle à Toronto, au Massey Hall, le 26 janvier. Luc Boulanger, La Presse Consultez la page de l’évènement

Flavia Nascimento PHOTO MARCELA BOECHAT, FOURNIE PAR L’ARTISTE Flavia Nascimento Peu après avoir participé à une soirée de forro au pub La Cale, rue Saint-Hubert, Flavia Nascimento revient à Montréal pour un concert sous son nom au Balattou, vendredi. Elle proposera cette fois-ci un mélange de succès brésiliens et de ses chansons originales, inspirées tant par la musique afro-brésilienne que par la musique populaire brésilienne. Elle promet un concert empreint « de gaieté et de tendresse » au cours duquel elle fera aussi « swinger la bacaisse dans l’fond de la boîte à bois » ! Vendredi, 21 h, au Balattou Alexandre Vigneault, La Presse Consultez la page de l’évènement

Le hip-hop des années 1990 en photos PHOTO T. ERIC MONROE, FOURNIE PAR BANARTMANN La photo Tupac Blunt Smile, de T. Eric Monroe Tupac, RZA, Erykah Badu, Wyclef Jean, Lauryn Hill, Ol’Dirty Bastard… T. Eric Monroe les a tous immortalisés. L’un des photographes les plus respectés de la culture hip-hop présente une partie de son œuvre pour la première fois au Québec alors que Rare and Unseen Moments of 90’s Hip Hop s’installe à la Boutique pop-up VerdunLuv jusqu’au 4 février. Banartmann, un service de consultation en art visuel axé sur l’art urbain, est derrière la venue de l’exposition qui raconte « une histoire visuelle capturée à travers l’objectif de l’artiste avant l’ère numérique ». Pour l’occasion, un tirage limité d’un cliché de Tupac Shakur est mis en vente. Il sera possible de rencontrer le photographe américain le samedi 27 janvier, entre 13 h et 17 h. Une soirée avec DJ suivra. Au 3804 rue Wellington, jusqu’au 2 février Pascal LeBlanc, La Presse Consultez de Banartmann

Au cinéma : La zone d’intérêt et La tresse

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos « Jonathan Glazer exploite avec maestria la puissance du hors-champ dans cette adaptation libre du roman choral de Martin Amis où il s’intéresse au quotidien paisible d’une famille allemande vivant à côté du camp d’Auschwitz-Birkenau », écrit notre journaliste Manon Dumais. Lisez la critique Consultez l’horaire cinéma