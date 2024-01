(New York) L’humoriste Jon Stewart remonte le temps en revenant au Daily Show en tant qu’animateur hebdomadaire et producteur exécutif tout au long du cycle des élections américaines de 2024.

Mark Kennedy Associated Press

Comedy Central a annoncé mercredi que Stewart animerait l’émission télévisée d’actualité qu’il a dirigée pendant 16 ans à partir de 1999, tous les lundis à partir du 12 février. Des animateurs habitués de l’émission se succéderont ensuite le reste de la semaine.

« Jon Stewart est la voix de notre génération, et nous sommes honorés de le voir revenir à l’émission The Daily Show de Comedy Central pour nous aider tous à comprendre la folie et les divisions qui secouent le pays alors que nous entrons dans la saison électorale », a déclaré président et chef de la direction de Showtime/MTV Entertainment Studios.

« À notre époque d’hypocrisie stupéfiante et de politique performative, Jon est la personne idéale pour briser la rhétorique creuse et apporter la clarté indispensable grâce à son esprit brillant. »

Au fil des ans, The Daily Show – animé d’abord par Craig Kilborn, puis Stewart et Trevor Noah – a embrouillé la gauche et la droite en faisant des médias un personnage et en les diffusant absolument directement, aussi ridicules soient-ils. L’émission, qui a remporté ce mois-ci un prix Emmy pour la meilleure série de talk-shows, n’a pas eu d’animateur permanent depuis le départ de Noah l’année dernière.

L’héritage à long terme de la série en tant qu’incubateur de talents est remarquable, devenant une rampe de lancement pour des artistes comme Aasif Mandvi, John Oliver, Larry Wilmore, Jordan Klepper et Samantha Bee. Stewart a reçu le prix Mark Twain du Kennedy Center pour l’humour américain en 2022.

Récemment, The Problem With Jon Stewart de Stewart, qui a fait ses débuts en 2021, a été annulé sur le service de vidéo sur demande Apple TV+.