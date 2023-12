Pour plonger tranquillement dans la magie des Fêtes ou pour s’en éloigner le temps d’un spectacle, voici six suggestions d’activités familiales à découvrir en décembre.

40 ans de Casse-Noisette pour Ballet Ouest de Montréal Il n’y a pas que les Grands Ballets qui présentent le spectacle Casse-Noisette en ce mois de Noël. Depuis 40 ans, la compagnie Ballet Ouest de Montréal transporte elle aussi petits et grands jusqu’au Royaume des friandises. En cette année anniversaire pour la troupe, c’est plus de 240 jeunes danseurs âgés de 7 à 17 ans qui monteront sur scène entourés d’une trentaine de danseurs professionnels. Une représentation spéciale est prévue le samedi 2 décembre avec des performances d’artistes invités, dont Janie et Marcio, gagnants de la saison 2 de l’émission Révolution. À la salle Pierre-Mercure, à Montréal, les 2 et 3 décembre, à 14 h, puis à Saint-Jean-sur-Richelieu et à Trois-Rivières plus tard en décembre. Une représentation spéciale pour le 40e anniversaire de la compagnie est également prévue le samedi 2 décembre, à 19 h 30. Consultez le site de Ballet Ouest Montréal

Noël sur les rails PHOTO FOURNIE PAR EXPORAIL Le train de Noël Boréal Express compte parmi vos films préférés à écouter en famille pendant le temps des Fêtes ? Les trains d’Exporail ne vous amèneront pas au pôle Nord, mais, décorés de leurs lumières, ils vous plongeront tout de même dans une ambiance féérique. Jusqu’au 3 janvier 2024, le plus grand musée ferroviaire du Canada organise de nombreuses activités sur le thème de Noël : bricolages, ateliers de décoration de biscuits, heure du thé à bord d’une voiture historique… Sans oublier la visite du généreux personnage à la barbe blanche, les balades dans le train de Noël et la projection de Boréal Express. Noël ferroviaire, à Exporail, à Saint-Constant, jusqu’au 3 janvier 2024. La programmation varie d’une journée à l’autre. Consultez le site d’Exporail

Entre musique et théâtre PHOTO FOURNIE PAR LE THÉÂTRE DENISE-PELLETIER Vacarmes : le concert théâtral À la frontière entre un concert de musique et une pièce de théâtre se trouve Vacarmes : le concert théâtral. Imaginée pour les 12 à 17 ans, cette production écrite en collaboration avec des adolescents met de l’avant la quête identitaire de jeunes musiciens. Pour eux, leur art est parfois source de réponses, parfois lieu de défoulement. Un spectacle rafraîchissant dans lequel humour et émotions s’entremêlent habilement au détour d’une histoire d’amour ou d’une partie de ballon-chasseur. Vacarmes : le concert théâtral, au Théâtre Denise-Pelletier, à Montréal, jusqu’au 16 décembre Consultez le site du théâtre

Comme dans un film de Disney PHOTO FOURNIE PAR DISNEY Immersive Disney Animation En 100 ans d’existence, les studios Disney ont fait naître de nombreux personnages qui ont marqué l’imaginaire des enfants d’hier et d’aujourd’hui. L’expérience immersive Disney Animation permet de voir certains d’entre eux sous un autre jour. Grâce à des projections et à une technologie qui réagit aux mouvements, les visiteurs pénètrent dans l’univers de quelques célèbres films de Disney, comme La reine des neiges, La petite sirène, Encanto et Le Roi Lion. Avant de s’arrêter dans la métropole, l’expérience, offerte en français ou en anglais, a été présentée dans 16 autres villes dans le monde. Immersive Disney Animation, à Arsenal art contemporain, à Montréal, du 15 décembre au 25 février 2024 Consultez le site de l’évènement

Un temps des Fêtes lumineux chez Illumi PHOTO FOURNIE PAR ILLUMI Illumi Bonshommes de neige rigolos, cannes de bonbon et sapins colorés s’ajoutent au parcours Illumi en ce mois de décembre. Avec ses quelque 25 millions de lumières et ses 19 univers, l’attraction de Laval a tout pour faire briller les yeux des petits et grands enfants. Plus haut que le sapin de Noël du Rockefeller Center de New York, le fameux Arbre de lumières scintillera une fois de plus cette année sur le site qu’on peut choisir de parcourir à pied ou en voiture. Illumi, à Laval, jusqu’au 7 janvier 2024 Consultez le site d’Illumi