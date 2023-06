The Idol

La pire série de l’année ?

Cette série similiscandaleuse réunit Lily-Rose Depp (fille de Vanessa Paradis et de Johnny Depp), le chanteur The Weeknd, la vedette pop Troye Sivan, le gars rigolo de Schitt’s Creek (Dan Levy) et le vétéran Hank Azaria, quand même. Cette série porno sulfureuse porte la signature vidéoclip hyper léchée du réalisateur Sam Levinson, qui a manufacturé Euphoria pour la même chaîne HBO, une émission peuplée d’ados drogués, délurés et emboucanés.