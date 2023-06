Avec 1,9 million d’auditeurs chaque semaine, le 98,5 de Cogeco continue de trôner dans le marché du Grand Montréal francophone et de défendre son titre de radio la plus écoutée au Canada selon les plus récentes données du printemps de la firme Numeris.

Cela représente une part d’audience de 24,1 % pour la station. Il s’agit d’une augmentation de 5,7 % par rapport au printemps 2022.

Paul Arcand, avec Puisqu’il faut se lever, demeure l’empereur incontestable (il doit être tanné du titre de roi) en obtenant 37,7 % de part d’audience.

Avec respectivement 23,1 %, 23,2 % et 24,5 % dans leur créneau, L’effet Normandeau, Sans réserve et Le Québec maintenant sont les autres grands succès de la station.

De son côté, ICI Première établit un nouveau record d’écoute printanier avec une part de 16,5 %. Compte tenu des nombreux changements apportés à la grille l’automne dernier, la direction de la radio publique se réjouit de ces résultats. Comme quoi, il faut savoir prendre des risques dans une grosse machine comme la radio publique.

L’émission Tout un matin, pilotée par Patrick Masbourian, connaît le meilleur printemps de son histoire en allant chercher une part de 21,8 %. Cette émission a atteint une belle maturité. La machine est ultra huilée, le capitaine est solide et l’équipe est plus soudée que jamais. Cela s’entend par les nombreux rires !

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Patrick Masbourian, animateur de Tout un matin

Franco Nuovo, à la barre de Dessine-moi un matin, continue d’obtenir d’excellents scores le samedi (24,8 %) et le dimanche (31,4 %). Parmi les autres émissions ou segments les plus écoutés sur ICI Première, on note le Radiojournal de 8 h (24,0 %), de Mathieu Belhumeur, Pénélope (18,4 %), avec Pénélope McQuade, et La journée (est encore jeune) (17,8 %), animée par Jean-Philippe Wauthier.

Ces données, enregistrées du 27 février au 28 mai, révèlent également que Rythme FM obtient 14,7 % de parts de marché, alors que Rouge FM, Énergie et CKOI vont chercher respectivement 8,8 %, 7,4 % et 6,7 %.

Les efforts mis dans une programmation riche et variée sur ICI Musique portent leurs fruits. La radio musicale de Radio-Canada a vu sa part bondir d’un printemps à l’autre pour atteindre 5,1 %. Elle obtient la plus forte durée d’écoute des radios musicales dans le Grand Montréal avec une moyenne hebdomadaire de 3,7 heures.

Arrivée dans le paysage radiophonique montréalais en août 2020, WKND effectue une lente mais constante montée pour obtenir 2,9 % de part de marché. Les changements apportés à la grille d’automne feront-ils bouger davantage l’aiguille ? À suivre !

Top 10 des émissions les plus écoutées Puisqu’il faut se lever À la semaine prochaine Québec maintenant L’effet Normandeau Sans réserve Tout un matin Dessine-moi un matin - édition du samedi Pénélope La journée (est encore jeune) Midi info

On le voit bien, les stations qui diffusent des émissions ayant une forte personnalité rapportent beaucoup. Trop longtemps, les radios musicales basées sur la recette d’un mariage entre le Top 40 et des humoristes ont bien fonctionné. Mais est-ce que le public est lassé de ces concepts passe-partout ? Les chiffres semblent le démontrer.

Dans le marché montréalais, les radios Rythme, Rouge, Énergie, CKOI et maintenant WKND donnent l’impression de vouloir viser les deux mêmes publics : les jeunes ou les femmes. Les pointes de tarte semblent être de plus en plus difficilement rentables dans un marché cosmopolite comme Montréal. Il ne faut pas oublier que les jeunes écoutent aussi les radios anglophones comme Virgin ou The Beat.

Les propriétaires de ces stations devraient peut-être s’interroger sur l’énergie qu’il faudrait dépenser pour bâtir des créneaux qui ont une spécificité avec des animateurs et des animatrices solides. Sondage après sondage, on se rend compte que le 98,5 et ICI Première, qui offrent du contenu « parlé » de qualité, sont toujours les gagnantes.

On observe la même chose dans d’autres marchés, comme Québec, où ICI Première est depuis plusieurs saisons la radio la plus écoutée.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Le studio de Rythme FM

Je ne suis pas en train de dire que les radios musicales commerciales devraient toutes disparaître. Rythme FM, une radio qui offre un bel équilibre entre musique et contenu parlé, réussit à placer cinq de ses émissions dans le palmarès des vingt émissions les plus écoutées. Je dis qu’il y en a peut-être trop. Et qu’une manière de faire paresseuse s’est installée au fil du temps.

Dans un contexte où la musique et la chanson sont offertes par toutes sortes de moyens, il faut trouver de nouvelles façons de les faire découvrir et de les exploiter (Ici Musique est un bon exemple de cette volonté).

Je ne suis pas en train de dire non plus qu’il faut faire uniquement de la talk radio à Montréal. Mais quand on le fait, arrangeons-nous pour y apporter une valeur ajoutée.

Chose certaine, les Montréalais adorent écouter la radio. Raison de plus pour prendre soin de ce médium à propos duquel on a souvent rédigé un avis décès. Au risque de me répéter, la radio vieillit bien. Elle n’a pas à faire face aux tempêtes que traversent bravement les journaux et la télé.

Elle devrait en profiter pour déployer encore plus ses ailes !