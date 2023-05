La nouvelle cohorte 2023 a été dévoilée ce mercredi par le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ). Il s’agit de Paule Baillargeon, Lucie Boissinot, Shana Carroll, René Richard Cyr, Louis Dallaire, Michèle Lapointe, Ranee Lee, Jacques Matte, Caroline Monnet, Guy Parent, Jocelyn Robert, Richard Séguin et Larry Tremblay.

Les 13 nouveaux membres de l’Ordre recevront l’insigne de Compagnes et Compagnons des arts et des lettres du Québec lors d’une cérémonie qui aura lieu le 29 mai prochain à Montréal.

La distinction accordée par le CALQ depuis 2015 rend hommage à des personnalités du milieu culturel « pour leur contribution remarquable à l’essor et à la réputation d’excellence des arts et des lettres du Québec ici et à l’étranger ».

Les arts de la scène sont particulièrement bien représentés cette année avec les nominations du metteur en scène René Richard Cyr, du dramaturge Larry Tremblay, de la danseuse et chorégraphe Lucie Boissinot et de la metteure en scène et cofondatrice des 7 Doigts Shana Carroll.

Le milieu du cinéma n’est pas en reste avec la cinéaste Paule Baillargeon, les trois cofondateurs du festival du cinéma international d’Abitibi-Témiscamingue Louis Dallaire, Guy Parent et Jacques Matte, ainsi que la réalisatrice, photographe et plasticienne Caroline Monnet.

En musique, la chanteuse de jazz originaire de Chicago Ranee Lee fait partie des nouveaux membres, tout comme l’auteur-compositeur-interprète Richard Séguin.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Richard Séguin

Enfin, dans le monde de l’art contemporain et médiatique, deux personnalités ont retenu l’attention du jury : Michèle Lapointe, artiste verrière, connue pour ses installations foisonnantes de matériaux de tout genre, et l’artiste multidisciplinaire Jocelyn Robert, auteur et musicien, qui a réalisé de nombreuses installations et œuvres sonores.

La distinction de Compagnon est symbolisée par un insigne créé par la joaillière Christine Dwane. À ce jour, 138 personnalités québécoises font partie de l’Ordre des arts et des lettres du Québec.