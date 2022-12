PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE

Le gala des Junos 2022 a été celui de Charlotte Cardin. Partie en tête avec six sélections, elle a remporté quatre trophées et a même coiffé au fil d’arrivée des vedettes bien plus connues qu’elle comme The Weeknd, Shawn Mendes et Justin Bieber. Elle a aussi eu la chance d’interpréter sa chanson Meaningless lors de ce grand soir où — difficile de ne pas le noter — elle n’a pas soufflé un seul mot en français.

— Alexandre Vigneault, La Presse