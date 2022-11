(Montréal) L’annonce du décès de Jean Lapointe a suscité une succession d’hommages de la part de plusieurs personnalités de différents milieux.

La Presse Canadienne

En voici quelques-uns en rafales sur les réseaux sociaux.

François Legault

« Le Québec perd un grand artiste avec plusieurs talents. D’abord un chanteur ; tous les Québécois connaissent Chante-la ta chanson. Un comique qui pouvait nous faire rire aux larmes. Et un comédien qui a interprété Duplessis ; une performance qui fait partie des grands moments de notre télé. Mes condoléances à la famille et aux proches. Au revoir, M. Lapointe. » — François Legault, premier ministre du Québec

Mathieu Lacombe

« Nous perdons aujourd’hui un grand Québécois. Pour moi, Jean Lapointe fait partie des immortels de notre culture. Toutes mes pensées vont à sa famille et à ses proches. Bon repos à vous, M. Lapointe. Votre marque restera bien présente dans nos cœurs. » — Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications du Québec

Marc Tanguay

« Mes pensées les plus sincères à la famille et aux proches de Jean Lapointe. Une vie marquée par le rire, des personnages inoubliables et une implication sociale remarquable. Le Québec perd un grand. » — Marc Tanguay, chef intérimaire du Parti libéral du Québec

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Gabriel Nadeau-Dubois

Gabriel Nadeau-Dubois

« C’est un grand parmi les grands qui nous quitte. Jean Lapointe a marqué des générations par son art et son engagement. J’offre mes sincères condoléances à sa famille et ses proches. » — Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de Québec solidaire

Paul St-Pierre-Plamondon

« Je tiens à offrir mes plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Jean Lapointe qui nous a quittés. M. Lapointe a été un acteur marquant et un grand musicien. Ses mélodies ont marqué mon enfance et il aura marqué le Québec en entier. Merci pour tout. » — Paul St-Pierre-Plamondon, chef du Parti québécois

Pablo Rodriguez

« Comme artiste, comme sénateur et à travers son implication sociale, Jean Lapointe aura marqué le Québec et tout le Canada. Un homme d’exception que j’ai eu le privilège de côtoyer à Ottawa. Aujourd’hui, mes pensées se tournent vers ses proches. » — Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

Yves-François Blanchet

« Sous le choc et la secousse des souvenirs de ma jeunesse, j’apprends le décès du grand, touchant et beau Jean Lapointe. Je souhaite à ses proches, sa famille et aux artistes qui l’ont côtoyé, une tristesse sereine et de beaux souvenirs aussi. Bon voyage à ses rires et ses larmes. » — Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

Gérard Deltell

« Quel grand artiste ce Jean Lapointe ! Oui, il était chanteur, musicien, humoriste, compositeur, etc. Mais il demeurera toujours l’exceptionnel comédien qui incarna dans toutes ses nuances Maurice Duplessis dans la série éponyme. D’ailleurs, la SRC devrait célébrer le 45e anniversaire en janvier de cette exceptionnelle série en la rediffusant. Nos sympathies aux proches et à la famille de monsieur Lapointe. » — Gérard Deltell, député du Parti conservateur du Canada

Jagmeet Singh

« Quelle tristesse d’apprendre aujourd’hui le départ d’un grand homme. Jean Lapointe, vous avez façonné une partie de notre histoire. Votre héritage et votre personne seront à jamais gravés dans nos mémoires. Merci pour tout. Bon repos. Mes condoléances à sa famille et ses amis. » — Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti démocratique

Pierre Karl Péladeau

« Jean Lapointe avait le don de faire rire & de faire réfléchir. J’ai eu la chance de connaître cet homme généreux à travers la grande amitié que mon père & lui ont entretenue leur vie durant. Condoléances à sa famille, à ses proches & ses admirateurs/trices. » — Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE François Léveillée

François Léveillée

« C’est avec beaucoup de tristesse que j’ai appris le décès de mon ami Jean Lapointe aujourd’hui. Jean était un homme d’exception. Auteur, compositeur, interprète, humoriste et comédien il a comblé le cœur des Québécois tant sur scène, à la télévision qu’au grand écran. » — François Léveillée, humoriste

Dany Turcotte

« Avec son authenticité, Jean Lapointe s’est taillé une place dans le cœur des Québécois, bien peu peu de gens ont cet honneur ! RIP Jean. » — Dany Turcotte, humoriste

Guy Nantel

« Jean Lapointe était un homme de cœur, un grand humoriste de mon enfance, mais aussi et surtout l’un des plus grands acteurs dramatiques des dernières décennies (Duplessis, Les Ordres, etc.) Mes pensées à Jean-Marie et à la famille. Salut mon Jean ! » — Guy Nantel, humoriste

Claude Fournier

« J’ai été obligé d’insister pour que Jean Lapointe joue un rôle dans Deux femmes en or. Il était nerveux, mais aussi titillé. Adieu cher acteur, cher ami. Cher Jean Lapointe, salut ! Personne n’ose dire, évidemment, que ton premier rôle au cinéma, ça aura été Deux femmes en or. On préfère mentionner Duplessis, ça fait plus chic. » — Claude Fournier, réalisateur