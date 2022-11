À la recherche des meilleures émissions balados pour vous accompagner dans vos promenades ? Deux fois par mois, La Presse alimente votre téléphone intelligent grâce à des suggestions amusantes, enrichissantes et étonnantes. Elles sont offertes sur les principales plateformes numériques de diffusion audio.

Dominic Tardif La Presse

En attendant ma lettre de Poudlard

Quinze ans après la publication de Harry Potter et les reliques de la mort, le septième et ultime tome de la série de J. K. Rowling, le culte entourant le garçon à la cicatrice en forme d’éclair ne semble pas vouloir fléchir, et ce, malgré l’épatante ardeur que déploie son autrice afin de ternir son legs. Créée par la fondatrice de la page Instagram Harry Potter Québec, Frédérique Paré, la toute nouvelle balado En attendant ma lettre de Poudlard réunit derrière un même micro des apprentis sorciers et sorcières, qui n’ont jamais cessé de rêver d’être un jour admis à l’école d’Albus Dumbledore, et qui explorent une facette précise de cet univers cher à leur cœur. Dans le deuxième épisode, l’animatrice décortique passionnément le jeu des acteurs de la franchise cinématographique inspirée des romans, en compagnie des comédiennes Eve Lemieux et Maude Carmel.

3 Bières

IMAGE FOURNIE PAR LA PRODUCTION 3 Bières

Molson salue les vrais : le 30 septembre dernier, 3 Bières mettait en ligne son 559e et ultime épisode. Pionnière de la baladosphère québécoise, l’émission lancée en 2011 par l’actuaire devenu humoriste Pierre-Luc Racine et l’illustrateur devenu scénariste Yannick Belzile, à qui s’est rapidement jointe l’humoriste Gabrielle Caron, aura indéniablement contribué au déferlement de balados comiques auquel on continue d’assister. La fin de ce projet cité trois fois au Gala Les Olivier est aussi l’occasion de se rappeler que malgré la professionnalisation du balado qu’on observe depuis que des médias établis s’y intéressent, ce médium demeure d’abord le lieu de la débrouille et de la liberté, et qu’il faut peut-être se méfier de ceux qui souhaitent en faire quelque chose de trop lisse. Le musicien Fred St-Gelais est l’invité de cette toute dernière séance de jasage et de décapsulage. Santé !

60 Songs That Explain the ’90s

IMAGE FOURNIE PAR LA PRODUCTION 60 Songs That Explain the ’90s

La collègue Olivia Lévy dressait en septembre dernier dans les pages de votre quotidien préféré le portrait d’une tendance presque inexplicable, pour qui avait 16 ans le soir du bogue de l’an 2000 : celle de la nostalgie que génèrent chez les vingtenaires d’aujourd’hui les premières années du nouveau millénaire. Mais pourriez-vous, s’il vous plaît, nous laisser le temps d’en finir avec notre nostalgie des années 1990 et d’écouter tous les épisodes de 60 Songs That Explain the ’90s, avant de passer à la décennie suivante ? Le journaliste de The Ringer Rob Harvilla y explore avec humour, amour et érudition la construction musicale, le contexte de création et l’impact social de tubes qui ont façonné l’époque du grunge, des boys bands et de Lilith Fair, parmi lesquels : Zombie des Cranberries, Wannabe des Spice Girls, Wonderwall d’Oasis et I Want It That Way des Backstreet Boys.

Paroles de générations

IMAGE FOURNIE PAR LA PRODUCTION Paroles de générations

Le pire de la pandémie de COVID-19 s’éloigne tranquillement dans notre rétroviseur collectif, mais nous n’avons pas fini de sentir l’impact qu’elle aura eu sur l’isolement des aînés. Produit par Intergénérations Québec, un organisme de solidarité qui favorise le rapprochement des générations, les huit épisodes de Paroles de générations s’attellent à rétablir le dialogue tristement rompu entre de sages représentants du troisième âge et des gens plus jeunes, qui entrecroisent leurs récits de vie autour de sujets comme l’âgisme, le capacitisme et la fierté LGBTQ+. Exemple riche : Reynald, 74 ans, qui a grandi au bout d’un rang en Gaspésie, et Imène, 19 ans, née dans une grande ville algérienne, racontent au cours d’une chaleureuse discussion le choc vécu lors de leur arrivée à Montréal.

Björk : Sonic Symbolism

IMAGE FOURNIE PAR LA PRODUCTION Björk : Sonic Symbolism

Après Questlove, Norah Jones, Dua Lipa et, au Québec, Rosie Valland, pour n’en nommer que quelques-uns, la vénérable Björk rejoignait en septembre le club de plus en plus nombreux des musiciens qui tiennent la barre de leur propre émission balado. Cette dernière propose cependant une matière rare, tant l’icône islandaise a toujours choisi très parcimonieusement les occasions et les personnes de confiance à qui elle accorde des entretiens. Consacrée à chacun de ses neuf albums (de Debut en 1997 à Utopia en 2017), Sonic Symbolism fouille la fertile vie intérieure de la créatrice, qui raconte dans ses mots les circonstances ayant inspiré certains des disques les plus novateurs de l’histoire de la musique populaire. Un passage particulièrement touchant du premier chapitre fait entendre le témoignage du propriétaire du disquaire de Reykjavik où la jeune Björk Guðmundsdóttir travaillait avant de devenir celle que l’on connaît.