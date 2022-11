Critique d’Animal de Jo Cormier

La beauté du nous

« Ensemble on est beau, seul on est dégueulasse », répète Jo Cormier dans Animal, une ode échevelée, extravagante et souvent très drôle à la puissance collective de nos vulnérabilités, qui déroge pour le mieux aux figures imposées d’un premier spectacle d’humour.