L’ex-actrice américaine Meghan Markle et épouse du prince Harry s’est entretenue avec la femme du premier ministre Justin Trudeau, Sophie Grégoire, dans un nouvel épisode de sa balado, Archetypes.

Laila Maalouf La Presse

Meghan Markle a révélé au magazine américain Newsweek qu’elle « s’est bien amusée » lors de sa rencontre avec Sophie Grégoire pour l’épisode baptisé Good Wife/Bad Wife, Good Mom/Bad Mom.

Les deux femmes ont notamment parlé des défis d’être mère et épouse d’un homme célèbre.

« Ce n’était pas notre journée d’épouses et de mères avec des chignons parfaits, des perles et des sourires sages », a déclaré Meghan Markle à Newsweek.

On apprend entre autres qu’elles se sont liées d’amitié il y a sept ans, lorsque Meghan Markle filmait la série Suits à Toronto. Sophie Grégoire lui a même envoyé des conseils de méditation et des encouragements quand elle était enceinte. Celle-ci aurait également été invitée avec ses enfants à sa maison de Montecito, en Californie, pour profiter de la piscine et discuter « comme des écolières » autour d’un verre de vin.

Meghan Markle a par ailleurs reçu les Américaines Pamela Adlon, et Sam Jay pour cet épisode.

La balado lancée en août dernier est une série de 12 épisodes dans laquelle Meghan Markle échange sur un ton intimiste avec ses invitées, autour de clichés sur les femmes.