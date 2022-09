Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

Musique actuelle

René Lussier a 14 doigts

René Lussier a 14 doigts, et quand il joue de la six-cordes, on dirait qu’ils sont trois. Le guitariste extraordinaire, figure de proue de la musique actuelle made in Québec, sera à la Cinémathèque de Montréal pour l’écoute publique de son nouvel album, Au Diable Vert, une autre étonnante concoction de notes, de bruits, de rythmes syncopés, de calquages voix-guitare et d’idées folles, parue sur le label britannique Recommended Records. Amèneras-tu ta gratte, René ? Joueras-tu quelques notes ? Avec combien de doigts ? Le 16 septembre, à 17 h, à la Cinémathèque, 335, boulevard De Maisonneuve Est, à Montréal.

Jean-Christophe Laurence, La Presse

Danse

Piste à ciel ouvert à la Place des Arts

PHOTO THIBAULT CARRON, FOURNIE PAR LE FESTIVAL L’ART EN SOI Une soirée dansante Bollywood avec Shina Danse pendant l’édition 2021 du festival L’art en soi

Le festival L’Art en soi est de retour sur l’Esplanade de la Place des Arts, du 15 au 24 septembre, avec la mission de faire danser les gens de tout âge. En tout, six soirées dansantes y sont à l’honneur, du jeudi au samedi, mettant en vedette différents styles musicaux et dansants comme la samba, la danse guinéenne, le Bollywood, les danses latines, le country ou même le disco et le waacking ! Ambiance musicale, cours de danse, musique en direct et DJ s’y relaient à partir de 18 h, le tout animé par Philippe Fehmiu. Gratuit et sans réservation.

Iris Gagnon-Paradis, La Presse

Musique

Flavia Coelho au Ministère

PHOTO FOURNIE PAR LE MINISTÈRE La chanteuse brésilienne Flavia Coelho

Si vous avez entendu l’album Soft Power de Poirier, c’est sûr que vous avez remarqué la chanson Café Com Leite. Pas seulement parce que c’est la première du disque, mais parce qu’on y entend la voix dansante de Flavia Coelho, chanteuse brésilienne établie en France qui revient à Montréal vendredi pour un concert au Ministère avec son « soundsystem ». On l’apprécie pour son chant onctueux et sa synthèse de la musique populaire brésilienne mêlée à des influences africaines, caribéennes (reggae), hip-hop et électro. Son plus récent disque, DNA, date de 2019. Vendredi, 20 h, au Ministère.

Alexandre Vigneault, La Presse

Arts visuels

Artch pour la cinquième fois

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Le kiosque de l’artiste Elisabeth Perrault, lors de la 4e édition d’Artch, l’an dernier, au square Dorchester

Artch, l’exposition en plein air des œuvres de 22 artistes visuels de la relève, débute ce jeudi au square Dorchester, à Montréal, pour la cinquième année. Des visites guidées des kiosques sont organisées tous les jours et à toutes les heures, de 12 h à 18 h. Des ateliers sont aussi offerts par Audrey-Anne Duplessis pour apprendre les bases de la courtepointe à l’aide de matériaux recyclés. L’exposition s’achèvera le 25 septembre.

Éric Clément, La Presse