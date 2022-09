La reine a posé pour plus de 175 portraits durant son règne. Les plus connus sont sans doute ceux réalisés par le pape du pop art, Andy Warhol, en 1985, dans le cadre d’une série sur les reines régnant à l’époque.

(Londres) Des Sex Pistols aux Simpsons, en passant par la série The Crown ou les films de James Bond, l’image de la reine Élisabeth II, immédiatement reconnaissable, a été utilisée dans la culture populaire tout au long de son règne.

Alice RITCHIE Agence France-Presse

Certains l’ont fait avec tendresse, d’autres l’ont égratignée, mais l’omniprésence de Sa Majesté dans l’art, la musique et le cinéma soulignait la place qu’elle occupait dans l’imagerie populaire.

God Save The Queen

La pochette du single God Save The Queen des Sex Pistols, en 1977, avec le visage de la reine, les yeux et la bouche cachés sous le titre et le nom du groupe, est l’une des images les plus connues du mouvement punk… mais aussi d’Élisabeth II.

L’artiste Jamie Reid a également créé une version représentant la monarque avec une épingle à nourrice sur la lèvre et des croix gammées à la place des pupilles.

De nombreuses autres chansons ont été écrites sur la reine, parmi lesquelles Elizabeth My Dear (1989) du groupe de rock alternatif The Stone Roses, dans lequel ils affirmaient qu’ils « ne connaîtront pas de repos tant qu’elle n’aura pas perdu son trône ».

En 2005, le groupe de musique électronique britannique Basement Jaxx met en scène une monarque délurée sortant le soir à Londres, visitant un club de striptease et en venant même aux mains, dans le clip You Do Not Know Me.

Portraits

La reine a posé pour plus de 175 portraits durant son règne. Des artistes tels que Cecil Beaton, Lucien Freud et Annie Leibovitz l’ont représentée dans ses plus beaux atours, au travail ou avec sa famille.

Mais les plus connus sont sans doute ceux réalisés par le pape du pop art, Andy Warhol, en 1985, dans le cadre d’une série sur les reines régnant à l’époque.

L’artiste américain a utilisé une photographie officielle qu’il a personnalisée, comme il l’a aussi fait pour Marilyn Monroe.

Vue à la télé

PHOTO LIAM DANIEL, FOURNIE PAR NETFLIX Olivia Colman incarne la reine Élisabeth dans The Crown

Immédiatement reconnaissable avec ses tenues de couleur vive, la reine a été un personnage de dessins animés et a aussi figuré dans des émissions de télévision et des films.

Sa Majesté est ainsi apparue à plusieurs reprises dans la série américaine Les Simpsons, notamment dans un épisode où le personnage principal, Homer, emboutit son carrosse au palais de Buckingham.

Dans le dessin animé pour enfants Peppa Pig, la monarque saute dans des flaques de boue. Son personnage apparaît aussi dans les films Les Minions (2015), Austin Powers dans Goldmember (2002) ou encore Y a-t-il un flic pour sauver la reine ? (1988), où elle est interprétée par Jeanette Charles, son sosie britannique le plus célèbre.

Dans l’intimité

Si la reine a rarement accordé d’entrevues, sa vie a été évoquée dans des films, des pièces de théâtre et des émissions de télévision.

Dans Le discours d’un roi (2010) film oscarisé sur le combat mené par son père le roi George VI pour surmonter son bégaiement, on la voit enfant, tandis que dans The Queen (2006), Élisabeth II, jouée par Helen Mirren, affronte la colère de ses sujets après la mort en 1997 de sa belle-fille, la princesse Diana.

Mais c’est la série à succès The Crown de Netflix qui a raconté le plus en détail la vie de la reine et sa relation avec son mari Philip, mettant en scène disputes conjugales, scandales et crises politiques.

Premier rôle

Après avoir vu son image détournée pendant des années, la reine a elle-même pris les devants en 2012 en participant à un sketch à l’occasion de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Londres.

On la voit entourée de ses corgis bien-aimés au palais de Buckingham où elle reçoit James Bond, incarné par Daniel Craig. « Bonsoir, Mr Bond », lui dit-elle, avant que le couple fasse mine de monter dans un hélicoptère, survoler Londres pour finalement sauter en parachute dans le stade olympique.

En 2016, Élisabeth II donnait aussi la réplique à son petit-fils le prince Harry, dans une vidéo où apparaissait l’ancien président américain Barack Obama, pour promouvoir les Invictus Games, évènement international créé par Harry pour les soldats blessés, à l’image des Jeux olympiques.

Avec Paddington

La reine avait réservé une surprise à ses sujets en juin pour les célébrations des 70 ans de son règne, lors du jubilé de platine : elle avait tourné une petite vidéo où on la voit prendre le thé avec l’ours Paddington, maladroite icône de la littérature enfantine britannique.

Elle a ensuite battu la mesure avec une cuillère d’argent sur sa tasse de porcelaine, synchronisée avec l’ouverture d’un concert géant qui s’ouvrait devant Buckingham palace.