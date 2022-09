À la recherche des meilleures émissions balados pour vous accompagner dans vos promenades ? Deux fois par mois, La Presse alimente votre téléphone intelligent grâce à des suggestions amusantes, enrichissantes et étonnantes. Elles sont offertes sur les principales plateformes numériques de diffusion audio.

Sophie Ouimet La Presse

Manger le territoire

Le restaurant Manitoba a beau avoir fermé ses portes, il revit d’une certaine façon dans les mots de son ancienne copropriétaire, Élisabeth Cardin. « On manque de proximité avec le territoire nourricier », lance-t-elle dans le premier épisode de Manger le territoire, résumant du même coup le propos de sa très belle série. Celle à qui l’on doit aussi les livres Le temps des récoltes et L’érable et la perdrix (avec Michel Lambert, également l’un des invités) nous montre comment elle a développé son rapport à la terre nourricière, tout en tentant de comprendre comment il s’est brisé dans notre société. Celle qui mettait de la poésie dans nos assiettes avec sa cuisine sauvage en met maintenant dans nos oreilles, avec cette balado de quatre épisodes produite par Télé-Québec.

Archi intéressant

Le quotidien français Le Monde a produit sa propre balado d’architecture. Au fil de ses sept épisodes, Archi intéressant nous convie dans un bâtiment quelque part en France — ou même à Rotterdam, aux Pays-Bas – pour décortiquer ses rénovations, son histoire, sa nouvelle vocation… On s’intéresse par exemple à la Bourse de commerce de Paris, restaurée par l’architecte Tadao Andō et devenue musée d’art contemporain, ou encore à la Comédie de Clermont-Ferrand, qui s’est installée dans une ancienne gare. Pour ceux qui sont curieux de la réalité outre-Atlantique, cette série réalisée en partenariat avec la Cité de l’architecture et du patrimoine nous ouvre à sa riche histoire architecturale.

Les fabuleux jardins d’Elsie Reford

Connaissez-vous les Jardins de Métis ? Sûrement. Mais savez-vous qui est Elsie Reford ? Peut-être pas. Tout le monde a visité ces jardins situés aux portes de la Gaspésie ou en a entendu parler, mais en réalité, on en sait assez peu sur leur fondatrice. Cette baladodiffusion d’OHdio retrace le parcours peu commun de cette femme d’avant-garde, qui a travaillé pendant 32 ans, à partir de 1926, à la création de ce lieu unique aux 3000 variétés de plantes disséminées dans une quinzaine de jardins. La tâche n’était pas facile, puisque ces jardins sont parmi les plus nordiques en Amérique du Nord. Aujourd’hui, c’est son arrière-petit-fils, Alexander Reford, qui en est le directeur. Pour nous faire découvrir cette histoire, nulle autre que la voix de Marie-Thérèse Fortin : « p’tite fille du bout », née à 5 km de là, elle a été guide aux Jardins de Métis dans les années 1980 !

Le Bronx de Montréal

La Société historique Cavelier-de-LaSalle a réalisé une balado de deux épisodes sur l’histoire de ce quartier éponyme, qu’on appelait autrefois le Bronx de Montréal. Narrés par le conteur Nicolas Rochette et basés sur les recherches de l’historien Denis Gravel, qui a grandi dans le quartier, les épisodes sont conçus autour d’un parcours qui se fait à pied. On peut toutefois très bien écouter la balado chez soi ou dans un tout autre lieu. Le premier épisode se concentre sur les rapides de Lachine, du XVIIIe siècle à la moitié du XXe siècle, où l’on apprend notamment que se balader à la plage en maillot a déjà été une pratique controversée. Et pour savoir pourquoi on appelait LaSalle le « Bronx », il faut écouter le deuxième épisode, qui raconte le développement de son cœur historique depuis le début du XXe siècle. La balado a vu le jour par l’Entente sur le développement culturel de Montréal, conclue entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec.

Sortez le popcorn, saison 3

Eh bien, sortez de nouveau le popcorn, puisque la troisième saison de cette balado de Téléfilm Canada est maintenant disponible. Des six épisodes que comptera cette saison, trois sont déjà offerts. Dans le premier, l’animatrice Catherine Beauchamp s’entretient avec Claude Legault, alors que le deuxième s’intéresse aux comédies québécoises qui obtiennent du succès à l’étranger — avec notamment Louis Morissette comme invité. Quant au troisième épisode, il se consacre aux directeurs de la photographie. À noter que les épisodes de cette balado, qui met en lumière les talents du cinéma d’ici, sont également diffusés sur les ondes du 98,5 FM les dimanches.