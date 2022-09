Danse, musique, littérature, cinéma, arts visuels… Montréal en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Voici huit suggestions d’escapades culturelles gratuites, au cœur de la métropole, pour sortir sans se vider les poches.

Laila Maalouf La Presse

Spectacles de danse extérieurs

Le festival Quartiers Danses revient en force pour sa 20e édition avec une série de 30 spectacles extérieurs — et entièrement gratuits —, en plus de sa programmation en salle. Du 7 au 18 septembre, chorégraphies et performances sont ainsi prévues dans divers lieux emblématiques de la ville (Jardins Gamelin, place des Festivals, parc du Bassin-à-Gravier dans Griffintown, avenue Bernard à Outremont…) avec des artistes d’ici et d’ailleurs.

Rythmes du monde à ciel ouvert

PHOTO ANDREJ IVANOV, ARCHIVES LA PRESSE Soirée Bollywood à L’Art en soi en 2021

Du 15 au 24 septembre, le festival L’Art en soi offrira six soirées dansantes gratuites, avec musiciens live. L’Esplanade extérieure de la Place des Arts se transformera en une grande piste de danse à ciel ouvert, avec Philippe Fehmiu à l’animation, alors que des danseurs et des DJ vous feront découvrir la samba, la danse guinéenne ou les rythmes de Bollywood, parmi tant d’autres.

Rencontres et échanges littéraires

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Sophie Bienvenu

Dans le cadre du prochain Festival international de la littérature (FIL), l’Espace de la diversité organise une série de cinq Midis littéraires gratuits au Quartier des spectacles, dans le Grand salon du pavillon de l’esplanade Tranquille. Tous les jours, du lundi 26 septembre au vendredi 30 septembre, à l’heure du dîner, des auteurs, dont Jean-Paul Eid, Louise Dupré ou encore Sophie Bienvenu, dialogueront autour de l’imaginaire, de l’amour ou de la crise écologique.

Place aux artistes émergents

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Trois films sur la diaspora seront projetés gratuitement au Cinéma Moderne dans le cadre de Pop Montréal.

Le festival Pop Montréal est un incontournable avec ses spectacles à petits prix et ses nombreux évènements gratuits dans le secteur du Mile-End, du 28 septembre au 2 octobre. Parmi les activités à entrée libre, une soirée de lectures au Rialto qui met de l’avant des maisons d’édition francophones et anglophones montréalaises, le vernissage de l’exposition At A Distance – From Within ou encore la projection de trois films sur la diaspora au Cinéma Moderne.

Cinéma à la Grande Bibliothèque

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE La Grande Bibliothèque

Tous les vendredis soir, c’est soirée cinéma à la Grande Bibliothèque. Des films de tous genres sont projetés gratuitement dans le cadre de la série Les grandes vues. Un dimanche après-midi par mois, c’est également le temps des P’tites vues avec la projection de films pour enfants. À noter qu’on ne peut pas réserver (premier arrivé, premier servi). On ne voudra pas manquer non plus les conférences de la série Mémoire de papier, notamment sur le théâtre de Molière au Québec, le 1er novembre (gratuites avec réservation).

La culture nordique à l’honneur

PHOTO IVANOH DEMERS, ARCHIVES LA PRESSE L’écrivaine islandaise Auður Ava Ólafsdóttir sera de passage au festival FIKA(S).

Le Festival immersif de kultur et d’art scandinave et nordique — FIKA(S) — est de retour à Montréal après une absence de trois ans. Du 17 au 23 octobre, l’évènement pluridisciplinaire propose plusieurs activités où le coût d’entrée est une contribution volontaire (de 5 ou 10 $) – comme la discussion avec l’écrivaine islandaise Auður Ava Ólafsdóttir à la librairie Gallimard, boulevard Saint-Laurent, ou encore le concert de musique traditionnelle suédoise, suivi d’un atelier, au Centre de création O Vertigo de la Place des Arts.

Une expo signée Michel Tremblay

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Michel Tremblay

Jusqu’au 9 octobre, la maison de la culture du Plateau-Mont-Royal nous offre de découvrir gratuitement les aquarelles de l’écrivain Michel Tremblay. L’exposition Michel Tremblay – Le peintre de la solidarité réunit 38 de ses œuvres peintes lors de ses séjours à Key West, dont il a fait don à l’organisme à but non lucratif Centre de solidarité lesbienne. Une occasion idéale pour découvrir ce natif du Plateau autrement.

Quand le dessin rencontre le cirque

PHOTO KATHLEEN FINLAY, FOURNIE PAR ONIRA LUSSIER L’artiste Onira Lussier

La TOHU propose régulièrement des activités gratuites de tous genres. Du 7 septembre au 16 octobre, elle accueillera à l’Espace Cascades l’exposition Contorsions, qui a été conçue cet été dans le cadre d’une résidence de trois mois dans ses locaux. L’artiste Onira Lussier s’est inspirée de ses incursions dans les studios de répétition et les salles de spectacles de cirque pour créer des dessins qui rendent hommage aux arts circassiens.