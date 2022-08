Les Montréalais vivront une rentrée radiophonique hors du commun, marquée par de nombreuses nouveautés et un évident rajeunissement des voix. Voici donc un survol des émissions à suivre et quelques suggestions pour vos oreilles cet automne.

Mario Girard La Presse

Les matinales

Onde de choc

À tout seigneur tout honneur, commençons par les « locomotives ». Tant au 98,5 FM qu’à ICI Première, on sent depuis une semaine que les machines sont bien huilées. De part et d’autre, on remarque une grande stabilité. Paul Arcand (Puisqu’il faut se lever) et Patrick Masbourian (Tout un matin) vont donc continuer à offrir aux auditeurs montréalais de solides émissions, chacun à sa façon, chacun avec son rythme et son énergie.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE L’animateur d’ICI Première Patrick Masbourian

Il faudra quand même s’intéresser à l’arrivée de Paul Houde les vendredis à Tout un matin. Cet érudit qui ne se prend jamais au sérieux officiera également à La journée (est encore jeune). Voilà une belle prise pour ICI Première.

L’autre nouveauté matinale est la nouvelle équipe du Boost ! à Énergie. Avec Martin Tremblay, Cathy Gauthier, Rémi-Pierre Paquin et François Pérusse, on devrait commencer la journée du bon pied.

En bref Puisqu’il faut se lever, avec Paul Arcand, entouré de Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau, Catherine Brisson (culture), Pierre-Yves McSween (économie et finances), Alain Crête (sports), Marc Brière (circulation), Jonathan Trudeau (analyse politique), Jean-François Lépine (international), Esther Morin (bulletin), Bénédicte Lebel (faits divers), en semaine à 5 h 30, au 98,5 FM. Tout un matin, avec Patrick Masbourian, entouré de Hugo Lavoie (revue de presse), Eugénie Lépine-Blondeau (culture), Roseline Filion (sports), Véronique Mayrand (météo), Yves Desautels (circulation), Chantal Hébert (analyse politique) de même que de nombreux duos de chroniqueurs, en semaine à 5 h 30, à ICI Première. La gang du matin, avec Marie-Josée Gauvin, Pierre-François Legendre et Ève Côté (Jean-René Dufort est coanimateur les vendredis), en semaine à 5 h 30, à Rouge FM. Les lève-tôt, avec Jeff Boudreault, Stéphane Fallu et Marie-Christine Proulx, en semaine à 5 h 30, à Rythme FM. Debout les comiques, avec Martin Cloutier, Billy Tellier, Tammy Verge et Valérie Roberts, en semaine à 5 h 30, à CKOI. Le boost !, avec Martin Tremblay, Cathy Gauthier, Rémi-Pierre Paquin et François Pérusse, en semaine à 5 h 30, à Énergie. Philippe-Vincent Foisy, avec Philippe-Vincent Foisy et son équipe, en semaine à 6 h, à QUB radio (la programmation complète de QUB radio sera dévoilée dans quelques jours). Déjeuner en paix, avec Olivier Robillard Laveaux, en semaine à 7 h, à ICI Musique. Jean-Charles Lajoie – Premier conteur, avec Jean-Charles Lajoie entouré de Réjean Tremblay, Renaud Lavoie, Denis Coderre et d'autres, en semaine à 6 h, à BPM Sports 91,9.

Autour de midi

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Jean-Philippe Wauthier animera La journée (est encore jeune) pendant une petite demi-heure, juste avant l’émission d’Émilie Perreault, Il restera toujours la culture.

De cette catégorie, où l’on observe beaucoup de changements, je retiens d’abord l’émission que le 98,5 FM confie à Luc Ferrandez, en semaine à midi. J’aime son côté premier de classe qui sait parfois être bad boy. Sans réserve remplace Drainville PM. Rien qu’à penser aux échanges qu’il aura avec Luc Lavoie, je salive déjà.

L’autre émission que j’attends avec impatience est La journée (est encore jeune), avec Jean-Philippe Wautier, Olivier Niquet et d’autres collaborateurs, à ICI Première. Je suis curieux de voir quel souffle on donnera à ce rendez-vous qui a la durée d’un vol Montréal-Ottawa.

Ça sera suivi, à la même antenne, d’Il restera toujours la culture, avec Émilie Perreault. Cette nouvelle émission culturelle occupera la case de feu Plus on est de fous, plus on lit ! On imagine facilement le stress de l’équipe.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Luc Ferrandez animera l’émission Sans réserve le midi au 98,5 FM.

Restons avec ICI Première, qui a décidé de donner du tonus à ses soirées. Ainsi, on aura droit à Dis-moi ce que tu lis avec Karyne Lefebvre (les mardis), Les grands entretiens avec Stéphane Leclair (les mercredis) et Les idées folles avec Paul Journet et Rose-Aimée Automne T. Morin (les jeudis). Si l’écoute de la radio à 21 h ne fait pas partie de vos habitudes, dites-vous que ça fera de bons balados à consommer sur OHdio.

Par ailleurs, on observe un changement de garde à Rythme, où Marie-Ève Janvier prend le fauteuil laissé vacant par Julie Bélanger en matinée.

En bref Rythme au travail, avec Marie-Ève Janvier de 8 h 30 à 11 h 30 (puis Les filles du lunch, avec Anouk Bélanger, de 11 h 30 à 13 h), à Rythme FM. Pénélope, avec Pénélope McQuade, en semaine à 9 h, à ICI Première. L’effet Normandeau, avec Nathalie Normandeau, en semaine à 10 h, au 98,5 FM. Midi info, avec Alec Castonguay, en semaine à 11 h 30, à ICI Première. Sans réserve, avec Luc Ferrandez, entouré de Marie-Ève Tremblay, Meeker Guerrier, Luc Lavoie, Christian Page et d’autres, en semaine à midi, au 98,5 FM. Complètement midi, avec Pierre Hébert et Christine Morency, en semaine à midi, à Rouge FM. La journée (est encore jeune), avec Jean-Philippe Wautier, Olivier Niquet, Jean-Sébastien Girard, etc., en semaine à 13 h, à ICI Première. Il restera toujours la culture, avec Émilie Perreault, en semaine de 13 h 30 à 15 h, dès le 5 septembre, à ICI Première.

Les retours à la maison

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Véronique Cloutier pilotera le retour à la maison à Rouge FM avec Véronique et les Fantastiques.

J’avoue qu’entre les deux mon cœur balance… Autant je suis stable le matin, autant je pitonne allègrement sur ma radio l’après-midi. Bref, je suis heureux de retrouver Patrick Lagacé au 98,5 FM et Annie Desrochers à ICI Première. Selon mon humeur du jour, je passe de l’un à l’autre pour mon plus grand plaisir. Désolé pour cette fidèle infidélité…

Du côté des nouveautés, CKOI crée une nouvelle équipe composée de Marjorie Vallée, Neev et Réal Béland. Le retour… dans un instant fera concurrence aux trois autres émissions (Rouge, Énergie, Rythme) qui misent elles aussi sur le rire et la bonne humeur. On verra si cet écosystème sera ébranlé.

Finalement, le 98,5 FM lance une nouvelle émission culturelle (En coulisses) animée par Catherine Brisson. Qu’une radio privée mette sur pied un concept consacré à la culture et au monde du spectacle est une formidable nouvelle.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE L’animatrice du 15-18, à ICI Première, Annie Desrochers

En bref Le 15-18, avec Annie Desrochers, entourée de Michel C. Auger et Guillaume Bourgault-Côté (politique), Gérald Fillion (économie), Ève Christian (météo), Yves Desautels (circulation), Martin Labrosse (sports), Catherine Richer (culture) et plusieurs chroniqueurs et journalistes, en semaine à 15 h, à ICI Première. Le Québec maintenant, avec Patrick Lagacé, entouré de Catherine Beauchamp, MC Gilles, Pierre-Yves McSween, Philippe Cantin et d’autres collaborateurs, en semaine à 15 h, au 98,5 FM. Véronique et les Fantastiques, avec Véronique Cloutier et Pier-Luc Funk, Marie-Lyne Joncas, Rémi-Pierre Paquin, Antoine Vézina, Joël Legendre, Arnaud Soly, Pierre-Yves Roy-Desmarais, Guillaume Pineault, Phil Roy, Marie-Soleil Michon, Bianca Gervais, etc., en semaine à 16 h, à Rouge FM. Y’est 4 h quelque part, avec Isabelle Racicot, José Gaudet et Sébastien Benoit, en semaine à 16 h, à Rythme FM. Ça rentre au poste, avec Sébastien Trudel, Marie-Claude Savard et Mario Tessier, en semaine à 14 h 55, à Énergie. Le retour… dans un instant, avec Marjorie Vallée, Neev et Réal Béland, en semaine à 15 h, à CKOI. Mario Dumont, avec Mario Dumont et son équipe, en semaine à 15 h 30, à QUB radio (la programmation complète de QUB radio sera dévoilée dans quelques jours). Tellement Courteau, avec Alexandre Courteau, en semaine de 15 h à 17 h 30, à ICI Musique. Le retour des sportifs, avec Martin Lemay entouré de Martin Leclerc, Mathias Brunet, François Gagnon et d'autres, en semaine à 15 h 30, à BPM Sports 91,9. En coulisses, Catherine Brisson, le vendredi à 18 h 30, au 98,5 FM.

Les week-ends

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Franco Nuovo animera les émissions du week-end à ICI Première en remplacement de Joël Le Bigot.

Qui va prendre la place de Joël Le Bigot ? Cette question a été sur toutes les lèvres le printemps dernier. C’est donc d’une oreille attentive qu’on écoutera Franco Nuovo les matins de la fin de semaine à ICI Première. Et c’est d’un œil attentif qu’on observera la concurrence que lui feront Elisabeth Crête et la toujours désopilante Chantal Lamarre au 98,5 FM.

Paul Houde n’aura pas été au chômage très longtemps. En plus d’ICI Première, BPM Sports lui a également mis le grappin dessus. Il sera à la barre d’une nouvelle émission les samedis et dimanches à 9 h. Il ne fait aucun doute qu’il saura charmer les nombreux amateurs de sports.

J’avoue que l’émission que j’attends avec le plus d’impatience est celle que Marie-Louise Arsenault présentera le samedi, à 16 h, à ICI Première. La présence d’un house band et la brochette de collaborateurs qu’elle a réunis autour d’elle, tout cela m’intrigue beaucoup.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Jean-Sébastien Girard pilotera l’émission Jeannot BBQ, une sorte de « bien-cuit » pour invités qui n’ont peur de rien…

J’ai également hâte de voir ce que Jean-Sébastien Girard créera comme ambiance à Jeannot BBQ, le dimanche, à 16 h, à ICI Première. Pour le moment, on retrouve surtout des humoristes parmi les invités qu’il « grillera » en compagnie d’une kyrielle de « petits poulets ». On verra s’il y aura plus de diversité.

On sait peu de choses sur l’émission De l’huile sur le feu que présentera Rebecca Makonnen le dimanche, à 18 h, à ICI Première, sinon qu’elle sera surtout entourée de femmes : Catherine Ethier, Sophie Fouron, Sarah-Maude Beauchesne, Vanessa Destiné et Christiane Charette. La présence de cette dernière me donne le goût d’écouter ça.

Par ailleurs, je continuerai avec bonheur de prendre l’apéro en compagnie de Claude Saucier et de Monique Giroux, à ICI Musique.