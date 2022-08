Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

Décollage de l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu

Hubert Lenoir, Salebarbes, Charlotte Cardin, Koriass accompagné de FouKi, Mariana Mazza, Alicia Moffet… Il y en aura pour tous les goûts sur la scène principale de l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu. En effet, pas moins de 65 artistes offriront des performances pendant l’évènement qui s’étendra du 13 au 21 août. Et, bien sûr, quelque 80 montgolfières viendront colorer le ciel, de nuit comme de jour. Aussi sur place : activités familiales, manèges, allée gourmande, fermette…

Présence autochtone : Nikamotan MTL – New sur la place des Festivals

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Scott-Pien Picard

Le 32e festival Présence autochtone, qui célèbre les différentes facettes de l’art autochtone — musique, cinéma, théâtre, arts visuels, danse, cirque –, a lieu à Montréal du 9 jusqu’au 18 août. Parmi la foule d’évènements présentés, le grand spectacle organisé par la maison de disques Musique nomade ce jeudi à 20 h 30 sur la place des Festivals, Nikamotan MTL – New, réunira une dizaine de chanteurs et chanteuses autochtones émergents de tous les horizons et styles musicaux, de Scott-Pien Picard à Soleil Launière en passant par Q052 et les Buffalo Hat Singers, en plus de deux artistes alliés, Naya Ali et Brown Family. Un rendez-vous festif à ne pas manquer. Info sur le site du festival Présence autochtone.

Lectures publiques au Rideau Vert

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Le roman Kukum, de Michel Jean (notre photo), fera l’objet d’une mise en lecture le 19 août au Théâtre du Rideau Vert.

Dans le cadre de l’évènement Les arts d’été, le Théâtre du Rideau Vert accueille plusieurs lectures entre ses murs. Le 12 août, Roger La Rue se présentera sur scène pour lire Offrandes musicales, un texte de Michel Tremblay portant sur la place occupée par la musique dans sa vie. La mise en lecture est signée Monique Duceppe. Le 19 août, place à Kukum, de Michel Jean, lu par la comédienne Dominique Pétin (dans une mise en lecture de Michel Poirier). L’évènement Les arts d’été propose aussi des spectacles musicaux aux quatre coins du Québec, dont un hommage à Sylvain Lelièvre et un concert inspiré de l’émission radiophonique JS Tendresse, animée par Jean-Sébastien Girard.

La LNI prend l’air

PHOTO ALEX TRAN, FOURNIE PAR LA LNI La LNI propose des micromatchs improvisés sur la Place de la création.

Tous les jeudis du mois d’août, la Ligue nationale d’improvisation (LNI) s’installe sur la Place de la création, un nouveau lieu de rassemblement situé au coin des rues Parthenais et Ontario Est, pour présenter gratuitement des micromatchs improvisés de 90 minutes. Sur place : deux improvisateurs de la LNI, un arbitre, un musicien et des thèmes imposés qui feront naître des univers divers sous les yeux des spectateurs. Les 11, 18 et 25 août, à 18 h 30. Toujours Place de la création, des œuvres d’art visuel sont diffusées sur deux écrans géants, et ce, tous les jours jusqu’à la fin d’octobre.

Le retour d’Osez ! en solo

PHOTO DAVID CANNON, FOURNIE PAR DANSE K PAR K L’interprète et chorégraphe Geneviève Duong fait partie des artistes participant à cette édition d’Osez ! en solo.

Quinze créations chorégraphiques originales, nées de la collaboration entre 30 artistes établis ou émergents de la danse et de la musique, et présentées dans différents quartiers de la ville de Québec, dans des lieux extérieurs tenus secrets. Voilà ce que propose l’évènement Osez ! en solo, un projet original de la compagnie Danse K par K, pour sa troisième édition, du 16 au 27 août. Le tout prend la forme de solos d’une dizaine de minutes, conçus pour un ou deux spectateurs à la fois, chacun muni d’un casque d’écoute pour une immersion musicale et chorégraphique unique.

Le Festival de littérature jeunesse de Montréal de retour à Lachine

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Simon Boulerice

Les jeunes lecteurs et leur famille pourront rencontrer les artisans de certains de leurs livres préférés lors de la troisième édition du Festival de littérature jeunesse de Montréal. Une foule d’activités se déploiera sur le site enchanteur du parc de la Marina d’escale, à Lachine, en bordure du lac Saint-Louis. Rencontre avec Sarahmée, heure du conte avec Marianne Dubuc et création d’une œuvre murale avec Cara Carmina sont notamment prévues. Simon Boulerice est de nouveau porte-parole de cet évènement gratuit qui, souligne-t-il, « célèbre l’imaginaire, la créativité, la poésie et l’engagement humain ».

Le dimanche 14 août, de 9 h à 17 h, au parc de la Marina d’escale, à Lachine. En cas de pluie abondante, le festival se tiendra au complexe culturel Guy-Descary.