Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

Silvia Galipeau La Presse

Éric Clément La Presse

Par ici la musique classique

Le festival Stradivaria, voué à la démocratisation de la musique classique, propose une série de concerts gratuits pendant tout le mois de juillet, et ce, dans différents lieux enchanteurs et églises pittoresques du Québec, entre les Laurentides, Lanaudière et la Mauricie. Vendredi, c’est à l’église gothique de Nominingue que cela se passe, dès 19 h 30. Dans ce concert intitulé De la Nouvelle-France au Pays basque, les prestations du pianiste Josu Okiñena et du violoniste baroque Olivier Brault, tous deux lauréats de nombreux prix, promettent de vous faire voyager, à travers les œuvres choisies de Donostia, Ravel, Tosar, Lully et Garbizu.

Cabaret circassien

PHOTO JEAN-FRANÇOIS SAVARIA, FOURNIE PAR MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CIRQUE

Avis aux amateurs : il reste encore une poignée de places pour ce cabaret inusité, dit du Jugement dernier, présenté au Monastère jusqu’à samedi. Les meilleurs artistes de cirque de la province défilent ici dans une compétition amicale, devant un jury composé de grands noms du cirque québécois, en vue de remporter rien de moins qu’un Calice d’or. La remise des prix est prévue samedi. Par ailleurs, rappelons que Montréal complètement Cirque tire ici à sa fin. C’est le moment, et jusqu’à dimanche, d’aller profiter de la programmation extérieure gratuite. Ne ratez pas les 3 Géants, des créations spectaculaires du Cirque Éloize, des 7 Doigts et de Machine de Cirque présentées respectivement aux Jardins Gamelin, à la Place Ville Marie, et au parc Vinet, en spectacle deux fois par soir, à 18 h puis 21 h 30.

La culture « en ligne » à l’honneur

PHOTO FOURNIE PAR 5SANG14 Le groupe rap 5sang14

Un tout nouveau festival, à mi-chemin entre le réel et le virtuel, commence dès vendredi à Drummondville. Baptisé JAIME, ce bien nommé « festival des internets », qui se déroule tout le week-end, se veut une immersion dans la culture du « en ligne », par l’entremise de l’art et de la musique. Au menu : animations, créations d’art visuel en direct, évènements interactifs, installations immersives et prestations musicales. C’est Denis Talbot (M. Net), pionnier s’il en est de la culture web au Québec, qui agit ici à titre de porte-parole de l’évènement. Entre autres activités, divisées entre le parc Woodyatt et la rue Hériot (piétonnisée par endroits pour l’occasion), notons les prestations du groupe rap 5sang14 (vendredi à 22 h) et de la DJ Mistress Barbara (samedi à 21 h 30).

Sébastien Gaudette : ode au papier

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE

Fasciné par le papier, Sébastien Gaudette présente Langage éphémère, jusqu’au 31 juillet, au Centre d’art de Frelighsburg, dans les Cantons-de-l’Est. Ses sculptures évoquent le papier froissé et déchiré. Il participe aussi à l’expo collective Paperholic : obsession papier, à l’affiche à La Guilde, à Montréal, jusqu’au 11 septembre. Un déploiement sur la diversité des œuvres inspirées par le papier.