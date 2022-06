Plateformes d’écoute en continu

Moins de 10 % de la musique écoutée est québécoise

Depuis octobre 2021, on mesure enfin l’écoute de musique en continu (streaming) au Québec. Et à la lumière d’un rapport publié par l’Observatoire de la culture et des communications, force est de constater — sans surprise — que les artistes québécois sont davantage éclipsés sur les plateformes comme Spotify et Apple Music.