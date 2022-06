Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

Le meilleur de Lara Fabian en tournée

Ses admirateurs l’aiment comme des fous, comme des soldats, comme des vedettes de cinéma. De retour pour la première fois sur des scènes québécoises depuis l’automne 2018, la directrice de la plus récente promotion de Star Académie fera voler les cœurs en éclats, non pas en s’en allant, mais en offrant à ses admirateurs leurs chansons préférées de son répertoire. Le meilleur de Lara Fabian : tel est le titre limpide de ce spectacle offrande. Le 16 juin à la Place des Arts, le 18 à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières et le 21 au Centre Vidéotron de Québec.

La galerie Youn fête ses 10 ans

PHOTO FOURNIE PAR LA GALERIE YOUN Vue de l’exposition Youniverse

La galerie de Juno Youn célèbre ses 10 ans avec une expo, Youniverse, qui présente les œuvres de 17 artistes ayant travaillé avec la galerie au cours des 10 dernières années. Berenice Lum, Peter Chan, Christine Kim, Ian Stone, Jeff Nachtigall, Mark Liam Smith ou encore le dessinateur fétiche de la galerie, Peter Morstad. À découvrir d’ici au 3 juillet au 384, rue Saint-Paul Ouest.

Le Quatuor Cobalt au bord du fleuve

PHOTO KEEGAN BOULINEAU, FOURNIE PAR L’ÉVÈNEMENT Le Quatuor Colbalt, au bord du Saint-Laurent

Le fleuve Saint-Laurent est déjà, à lui seul, un magnifique spectacle. Ajoutez à ses flots apaisants une trame sonore idoine et obtenez le plan parfait pour une proverbiale belle journée, ou une belle soirée d’été. Du 17 au 22 juin, la caravane Notre fleuve, notre musique aligne dans 14 villes situées sur ses berges autant de concerts du Quatuor Cobalt, qui interprétera parmi les plus mémorables musiques de films et de téléséries québécoises, sur une scène mobile. Ça commence à Beauharnois, ça finit à La Malbaie, avec, entre les deux, des arrêts dans des parcs de Candiac, L’Ange-Gardien ou Petite-Rivière-Saint-François.

La Roulotte reprend la route

IMAGE FOURNIE PAR LE THÉÂTRE LA ROULOTTE Le Théâtre ambulant La Roulotte quadrillera la métropole dès le 27 juin pour présenter la pièce Le nez, dans les parcs de la ville.

Le Théâtre ambulant La Roulotte quadrillera la métropole dès le 27 juin pour présenter la pièce Le nez, dans les parcs de la ville. L’adaptation du texte de Nicolas Gogol est signée par Philippe Robert, qui a également conçu la mise en scène. Comme le veut la tradition, les cinq comédiens sont tous des finissants des écoles de théâtre. La Roulotte, qui présente du théâtre jeunesse gratuitement depuis 70 ans cette année, présentera 50 représentations du Nez jusqu’au 19 août.

Un évènement familial pour les 75 ans des Éditions Pierre Tisseyre

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE Daniel Lessard fait partie des auteurs qui seront présents samedi à Rosemère pour les 75 ans des Éditions Pierre Tisseyre.

Les Éditions Pierre Tisseyre fêtent leurs 75 ans. Pour célébrer cet anniversaire, la maison créée en 1947 convie les lecteurs à un évènement familial où ils pourront rencontrer différents auteurs, dont Daniel Lessard, Michel Brunet, Solange Casiez, Christian Ricard et Karine Lambert. Des cafés littéraires et des jeux-questionnaires divertiront les enfants et les adultes. Des séances de signature sont aussi prévues. Ce rendez-vous extérieur se déroulera samedi, à Rosemère, devant les bureaux des services communautaires. En cas de pluie, les festivités se tiendront dans l’église Sainte-Françoise-Cabrini, située tout près.

Devant le 325, chemin de la Grande-Côte, à Rosemère, samedi, de 15 h à 18 h 30

Réouverture du Jardin du Monastère

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Numéro de cirque présenté au Monastère

La saison estivale du Jardin du Monastère a été lancée cette semaine. Le tandem formé par Guillaume Blais et Rosalie Beauchamp, qui d’ordinaire concocte des cabarets de cirque à l’intérieur de l’église anglicane St. Jax (au coin des rues Sainte-Catherine et Bishop), sort sa scène et ses agrès sur la pelouse extérieure pour présenter des cabarets en plein air tout l’été. Et ce n’est pas tout, vous pouvez aussi profiter des pique-niques cirque tous les mardis à partir du 28 juin.