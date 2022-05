Michel Rivard, Louise Forestier, André Laliberté, Monique Savoie et Mohamed Lamine Touré figurent parmi les 12 nouveaux membres de la récente cohorte du Conseil des arts et des lettres du Québec.

Marissa Groguhé La Presse

Michel Jean, Walter Boudreau, Jan Rok Achard, Gaston Bellemare, Dulcinée Langfelder, Tivi Etok et Eudore Belzil complètent la liste des nouveaux membres, dévoilée mardi.

Chacun recevra le titre de Compagne ou Compagnon des arts et des lettres du Québec. Cette distinction instituée en 2015 fait honneur aux personnalités du milieu culturel ayant contribué de façon remarquable à l’essor et la réputation des arts et lettres du Québec, dans la province comme à l’étranger. Quelque 125 personnalités portent l’insigne de l’Ordre à ce jour. Les recommandations pour la nomination des nouveaux Compagnons et Compagnes sont faites par le Conseil de l’Ordre des arts et des lettres. Cette année, le jury était composé de Myriam Achard, Claude Deschênes, Nadia Myre, Jack Robitaille et Louise Warren. La cérémonie de remise d’insignes aura lieu le 6 juin prochain, au Studio-Théâtre des Grands Ballets.