Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

Josée Lapointe La Presse

Silvia Galipeau La Presse

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Luc Boulanger La Presse

En salle

Joseph Mihalcean en spectacle au Centre Phi

Joseph Mihalcean est le patronyme de Joseph Marchand, brillant guitariste qui accompagne depuis des années la crème des artistes québécois. Il a lancé il y a un an un premier album solo tout en délicatesse et en textures, qu’il portera sur scène pour la première fois au Centre Phi le 29 avril. Pour l’occasion, Joseph Mihalcean sera entouré de six musiciens, dont un quatuor à cordes, ce qui lui permettra de recréer l’ambiance vaporeuse et éthérée de son album – en plus de raconter quelques anecdotes rigolotes dont il a le secret. Pour un moment de recueillement et de paix, dans un doux cocon.

PHOTO FOURNIE PAR LE FESTIVAL Le documentaire Unapologetic (2020), d’Ashley O’Shay, ouvrira le festival Filministes.

En salle et en ligne

Le festival Filministes fête ses cinq ans

Le festival Filministes fête cette année ses 5 ans, avec une programmation qui s’annonce aussi festive que provocante, éducative et militante. En salle dès la semaine prochaine (puis en virtuel, du 10 au 12 mai) : cinq longs métrages (à commencer par le documentaire Unapologetic sur le mouvement Black Lives Matter) sur des sujets d’actualité (légalisation du cannabis, solidarités queer, etc.), un long métrage de porno féministe (Une dernière fois, signée Olympe de G., en première canadienne) et plus de 45 courts métrages. Sans oublier les animations, la soirée vidéoclips, un vernissage, une série de balados, un atelier et plusieurs autres activités. À partir du 4 mai.

PHOTO FOURNIE PAR LA CHAPELLE SCÈNES CONTEMPORAINES Le Warhol Dervish Quatuor

En salle

Beethoven Mystique à La Chapelle

En mars, le Warhol Dervish Quatuor a entrepris de présenter à La Chapelle Scènes Contemporaines les cinq derniers quatuors à cordes de Beethoven dans leur intégralité, à raison d’un par concert. Reconnu pour sa musique dite « post-good chamber », l’ensemble montréalais a choisi d’être accompagné chaque fois par un artiste issu de la musique pop ou contemporaine, qui propose une réponse musicale à l’œuvre interprétée. Il reste encore trois quatuors à présenter, le 1er mai avec Brad Barr des Barr Brothers, le 11 mai avec la harpiste Sarah Pagé et le 22 juin avec Thanya Iyer.

PHOTO ROLLINE LAPORTE, FOURNIE PAR BOUGE DE LÀ À travers mes yeux

En salle

À travers mes yeux : de la danse pour un jeune public

Voilà une chance de voir en famille l’excellente pièce À travers mes yeux, création de la compagnie jeunesse Bouge de là et de la chorégraphe Hélène Langevin. Sacrée Meilleure œuvre chorégraphique lors de sa création aux Prix de la danse de Montréal en 2019, À travers mes yeux a entamé depuis le début de l’année une tournée intensive dans 19 villes du Québec, majoritairement des représentations scolaires. Le 30 avril, la pièce colorée et ludique s’adressant aux 3 ans et plus sera présentée à la maison de la culture Janine-Sutto, dans l’arrondissement de Ville-Marie, à 15 h.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE La comédienne et réalisatrice Sophie Lorain va participer à la Soirée hommage au théâtre ukrainien au Centaur.

Soirée hommage au théâtre ukrainien

Christian Bégin, Céline Bonnier, Marie-Thérèse Fortin, Julie Le Breton, Sophie Lorain, entre autres interprètes, uniront leurs voix sur la scène du Centaur à Montréal, le 3 mai à 19 h, afin de faire entendre la parole des dramaturges ukrainiens contemporains. Cet évènement bilingue animé par Charles Bender et Michel Marc Bouchard, sous la direction d’Eda Holmes, présentera des œuvres de dramaturges ukrainiens et ukrainiennes contemporains et contemporaines. Au profit de Voix d’enfants et du Fonds d’urgence des arts en Ukraine, deux organismes sans but lucratif. Entrée libre, mais réservation nécessaire.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE L’ARTISTE Vladimir Kornéev

Vladimir Kornéev avec l’Orchestre symphonique de Longueuil

Dans sa série des Grands Concerts, l’OSDL présente Romance symphonique avec comme invité le spectaculaire chanteur Vladimir Kornéev, né en Géorgie et réfugié avec sa famille depuis l’âge de 6 ans en Allemagne, où il est une vedette tant comme chanteur que comme comédien. Lauréat trois fois de suite au concours national allemand de chant classique à Berlin, il interprétera de grands airs du répertoire populaire français et slave. Il se joindra ensuite au chef Alexandre da Costa et à l’orchestre pour la Symphonie no 5 de Tchaikovsky. Tout en dirigeant, Alexandre da Costa jouera aussi de son exceptionnel instrument, un Stradivarius 1701. Ce jeudi au Théâtre de la Ville de Longueuil.