Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

Pascal LeBlanc La Presse

Josée Lapointe La Presse

Éric Clément La Presse

Véronique Larocque La Presse

Silvia Galipeau La Presse

Sur les plateformes : They Call Me Magic lancé vendredi sur Apple TV+

Alors que les derniers épisodes de Winning Time : The Rise of the Lakers Dynasty seront diffusées au cours des prochaines semaines sur Crave, une docusérie sur l’un des personnages principaux de la série produite par Adam McKay sera lancée ce vendredi, sur Apple TV+. They Call Me Magic (Appelez-moi Magic Johnson, en français) est divisée en quatre parties réalisées par Rick Famuyiwa (The Mandalorian, Dope). Tous les aspects de la carrière de l’ancienne vedette des Lakers seront abordés : de son année à titre de recrue couronnée de succès à son ascension dans le monde des affaires, en passant par son diagnostic d’infection au VIH.

Sur Apple TV+

En salle : Laurence-Anne en spectacle au Centre Phi

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Laurence-Anne

Il y a un an, Laurence-Anne lançait Musivision, deuxième album envoûtant et dansant. À peine revenue d’une tournée à l’étranger qui l’a menée à Paris et à Marseille, à SXSW à Austin et dans plusieurs villes nord-américaines — New York, Boston, Chicago, Seattle, Los Angeles, Toronto, entre autres —, l’autrice-compositrice-interprète célébrera ce premier anniversaire en grand le 23 avril au Centre Phi à Montréal. Un évènement unique, qui recréera l’ambiance de l’album, avec décors, costumes et arrangements conçus expressément pour ce spectacle, qui s’annonce aussi brillant qu’original.

En galerie : Lucie Jolicœur Côté expose à l’atelier Piroir

PHOTO FOURNIE PAR L’ATELIER PIROIR Alain Piroir avec l’artiste Lucie Jolicœur Côté, qui a étudié la gravure à l’atelier Graff

L’artiste et graveuse montréalaise Lucie Jolicœur Côté fête ses 90 ans cette semaine, et une exposition de ses œuvres des 20 dernières années est en cours à l’atelier-galerie A. Piroir, jusqu’au 7 mai. Éprise de la technique de l’eau-forte, Mme Jolicœur Côté est membre de l’Atelier circulaire et du regroupement ARPRIM. Ses œuvres font partie de plusieurs collections publiques et privées.

L’expo a lieu au 5333, avenue Casgrain, suite 802. Informations : 514 276-3494

Exposition : Bébé symphonique : quand la musique fait grandir

PHOTO ANNIE SAVARD-FILION, FOURNIE PAR LA PLACE DES ARTS La Place des Arts présente l’exposition Bébé symphonique : quand la musique fait grandir jusqu’au 14 août.

Comment la musique peut-elle jouer un rôle dans le développement des bébés ? La Place des Arts explore cette question dans Bébé symphonique : quand la musique fait grandir. En plus de présenter des faits scientifiques, l’exposition regroupe 18 photos géantes de poupons et d’instruments de musique. Des bornes interactives permettent aussi d’écouter l’album Bébé symphonique et de découvrir les 83 photos prises par Annie Savard-Filion dans le cadre de ce projet qui comprend également un livre, un magazine et un spectacle immersif au Planétarium. Bébé symphonique : quand la musique fait grandir est présentée gratuitement dans la salle d’exposition de la Place des Arts jusqu’au 14 août. Par ailleurs, une discussion sur le même thème, animée par Catherine Perrin, se tiendra le 28 avril, à midi, au Salon urbain de la Place des Arts et en webdiffusion sur Facebook.

Exposition : Religieuses, enseignantes et… scientifiques !

PHOTO FOURNIE PAR LE SITE HISTORIQUE MARGUERITE-BOURGEOYS L’exposition Religieuses, enseignantes et… scientifiques ! est présentée dès le 28 avril.

La science n’est pas un domaine réservé aux hommes, ni aujourd’hui ni au… XIXe siècle. Dans sa nouvelle exposition temporaire Religieuses, enseignantes et… scientifiques !, le Site historique Marguerite-Bourgeoys raconte comment les Ursulines et la Congrégation de Notre-Dame ont mis sur pied des programmes novateurs d’enseignement des sciences destinés à des étudiantes, à une époque où l’éducation des femmes était peu valorisée. Instruments de laboratoire, travaux scolaires et objets scientifiques font partie de cette exposition. Présentée dès le 28 avril, elle retrace aussi le parcours sinueux qui a mené les femmes à pouvoir étudier et travailler en sciences.

En salle : le cabaret littéraire queer de retour

IMAGE FOURNIE PAR L’ORGANISATION Fort du succès de ses deux premières éditions, le cabaret littéraire LGBTQ+ Accents Queers nous revient vendredi, à 19 h 30, à la maison de la culture Janine-Sutto.

Fort du succès de ses deux premières éditions, le cabaret littéraire LGBTQ+ Accents Queers nous revient vendredi, à 19 h 30, à la maison de la culture Janine-Sutto, pour une soirée éclectique qui promet. Au menu : Judith Lussier, Nicholas Dawson, Éric Noël, Marilou Craft, Jonathan Bécotte et Samuel Larochelle, idéateur et animateur du projet. Une occasion originale de célébrer la diversité des genres en général, et des genres littéraires en particulier. Tous les styles sont en effet au menu : humour, poésie, opinion, slam, conte, etc. Laissez-passer (2 $) en ligne. Une webdiffusion gratuite suivra, sur la page Facebook de l’évènement.