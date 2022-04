Faute d’entente avec son radiodiffuseur, l’animateur controversé Jeff Fillion a décidé de quitter les ondes de CHOI 98,1 Radio X à la fin de son actuel contrat, en août. Il en a fait l’annonce sur son compte Twitter.

Stéphanie Morin La Presse

« Mon contrat avec Radio X vient à échéance au mois d’août prochain », a dit l’animateur dans une publication audio. Depuis quelques mois, j’ai informé RNC des plans que j’avais en tête pour mon futur et RNC ne s’est pas rendu à mes demandes et mes conditions et a choisi de ne pas m’offrir un nouveau contrat. Je considère qu’à ce stade-ci de ma carrière, j’ai le privilège de savoir ce que je vaux et je mérite de pouvoir choisir les conditions qui me conviennent, et c’est ce que j’ai décidé de faire. Ça va donc se terminer en août. »

Il continuer toutefois à animer son émission quotidienne sur la chaîne internet payante qu’il a fondée, RadioPirate.com.

Aussi sur Twitter, CHOI Radio X a confirmé le départ de son animateur : « CHOI Radio X confirme le départ de l’animateur Jeff Fillion après que ce dernier eut rejeté l’offre de renouvellement qui lui a été soumise par la station. L’animateur demeurera en poste pour quelques semaines encore, mais ne sera pas de retour l’automne prochain. »

Du côté de RNC Médias inc., un communiqué a été publié par le vice-président, Philippe Lefebvre : « Notre station compte une programmation solide et des animateurs reconnus pour leur personnalité et la couleur qu’ils apportent à leur émission respective. Nous allons continuer à construire notre grille autour de valeurs sûres, d’émissions phares et d’animateurs appréciés de l’auditoire. Pour demeurer cette station de prédilection syntonisée par des milliers d’auditeurs chaque jour, nous miserons sur la continuité et les nouveautés : une formule derrière notre succès des vingt-cinq dernières années. »

« Nous remercions Jeff pour ces années derrière le micro et lui souhaitons la meilleure des chances pour le futur. »

Philippe Lefebvre a refusé notre demande d’entrevue.

Un passé controversé

L’animateur de l’émission Fillion le midi a défrayé la manchette à quelques reprises au cours des 20 dernières années. Il a d’ailleurs quitté la station CHOI 98,1 Radio X une première fois en mars 2005 après avoir été au cœur d’une douzaine de poursuites pour diffamation totalisant 6 millions de dollars.

L’une d’entre elles avait été déposée par l’animatrice de télévision Sophie Chiasson, qui accusait l’animateur de propos sexistes. En 2007, cette dernière a reçu 300 000 $ en dommage et intérêt de la part de Jeff Fillion et de Genex Communications, alors propriétaire de la station, dans la foulée d’un jugement de la Cour supérieure du Québec. Pierre Jobin, chef d’antenne de TVA, a aussi reçu une compensation financière de 150 000 $ pour des propos tenus par l’animateur originaire de Chicoutimi.

En mars 2014, Jeff Fillion est passé à la station NRJ 98,9, d’où il a été congédié en 2016 pour un commentaire publié sur Twitter à propos de l’homme d’affaires Alexandre Taillefer. Ce dernier avait fait une apparition à Tout le monde en parle pour parler du suicide de son fils, apparition dont Jeff Fillion s’était moqué.

Malgré ces controverses, CHOI Radio X a décidé de l’embaucher de nouveau en août 2016 pour animer l’émission du midi.