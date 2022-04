C’est l’animatrice Marie-Louise Arsenault qui prendra le relais de La Soirée est (encore) jeune avec un nouveau talk-show radio qui sera diffusé les samedis de 16 h à 19 h à partir de l’automne sur les ondes d’ICI PREMIÈRE.

Pierre-Marc Durivage La Presse

À la barre de la quotidienne Plus on est de fous, plus on lit ! depuis maintenant 11 ans, Marie-Louise Arsenault avait indiqué vouloir relever de nouveaux défis, son souhait a été exaucé, car elle animera dorénavant Tout peut arriver, émission en direct où seront abordés différents sujets de l’actualité culturelle, sociale, politique et sportive. Marie-Louise sera entourée d’invités et de collaborateurs en plus d’être appuyée par un groupe de musiciens.

« Audacieuse, passionnée et avec une énergie légendaire, Marie-Louise possède une grande capacité à créer des happenings radio, explique dans un communiqué Caroline Jamet, directrice générale, Audio et Radio de Radio-Canada. Sa grande culture, sa curiosité et ses qualités d’intervieweuse font d’elle une excellente animatrice à notre antenne. Capable d’allier rigueur et plaisir, elle offrira assurément un formidable nouveau rendez-vous aux auditeurs. »

Conformément à l’annonce faite par ses animateurs Jean-Philippe Wauthier, Jean-Sébastien Girard et Olivier Niquet, La soirée est (encore) jeune ne reviendra pas dans sa forme actuelle à l’automne prochain et leur dernier week-end aura lieu les 7 et 8 mai prochain.

C’est donc aussi la fin pour Plus on est de fous plus on lit !, mais on assure que le contenu littéraire demeura bien présent à l’antenne d’ICI PREMIÈRE, que ce soit à travers les diverses émissions actuelles ou dans le nouveau créneau consacré à la culture en après-midi la semaine. Par ailleurs, Marie-Louise Arsenault reviendra à l’animation du Combat des livres jeunesse et du Combat national des livres, et elle fera plusieurs entrevues avec des auteurs et des penseurs qui seront diffusées sur ICI PREMIÈRE au fil de l’année.

« Quel privilège j’ai eu d’animer Plus on est de fous plus on lit ! pendant les 11 dernières années, déclare Marie-Louise Arsenault dans le communiqué. C’est une émission que nous avons créée dans un plaisir décuplé, que nous avons offerte quotidiennement avec amour, engagement et reconnaissance. Ce fut une aventure exceptionnelle au cours de laquelle tout le monde a donné le meilleur de lui-même, des équipes de feu jusqu’à nos formidables auditeurs. »

Des annonces seront par ailleurs faites prochainement en lien avec la nouvelle case horaire de l’émission Le genre humain, animée par Monic Néron et diffusée actuellement les samedis à 16 h. Il en va de même pour le nouveau créneau culturel d’après-midi en semaine et le 5 à 7 du dimanche.