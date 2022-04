Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

En salle

Retrouvailles avec Beyries au Corona

On a pu la voir en septembre en ouverture du Festival de jazz, rayonnante sur la grande scène extérieure. Mais Beyries, qui a lancé son excellent deuxième album Encounter à l’automne 2020, a réellement amorcé sa nouvelle tournée il y a deux mois seulement. Voici donc l’autrice-compositrice-interprète en grande première montréalaise au Corona le 7 avril, pour des retrouvailles sous le signe de la douceur, de la joie et de la sincérité.

IMAGE FOURNIE PAR SÉQUENCES Le plus récent numéro de Séquences

Un numéro de Séquences consacré au court métrage

Le plus récent numéro (330) de la revue de cinéma Séquences donne un grand coup de chapeau au court métrage québécois. Le dossier comprend une galerie de portraits de travailleurs (distributeurs, directeurs artistiques, producteurs, etc.) qui font connaître le court, la section « Unique en son genre » qui revient sur 10 courts québécois marquants au fil du temps ainsi que quelques reportages. Un article signé Benoit Desjardins, directeur général et artistique du festival Longue vue sur le court, illustre avec une grande franchise les défis des personnes travaillant dans ce domaine. Un numéro à lire sans faute.

PHOTO HASSEN BRAHITI, FOURNIE PAR MÉTROPOLE FILMS Catherine Frot et André Dussollier dans le film Le crime est notre affaire, de Pascal Thomas

Le cinéma européen célébré sur StudioCanal

Les grands noms du cinéma européen sont célébrés en avril sur la chaîne StudioCanal. La sélection qui a débuté le 2 avril dernier avec la présentation de la comédie Janis et John, de Samuel Benchetrit, se poursuit notamment avec Le crime est notre affaire, de Pascal Thomas (8 avril), avec Catherine Frot et André Dussollier, ainsi que L’homme qui venait d’ailleurs, de Nicolas Roeg, avec David Bowie dans le rôle principal (9 avril).

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Raphaël Bussières, alias Lucill

Lucill au Théâtre Plaza samedi

L’auteur-compositeur-interprète Lucill a lancé au début du mois de mars un deuxième album, Snake Eyes, dans lequel il distille toujours une pop francophone mélancolique franchement bien faite. Mais les occasions de voir l’ex-bassiste de Heat sur scène se sont faites rares depuis le début de la pandémie, on a donc bien hâte de voir de quel bois se chauffe Raphaël Bussières en spectacle. Il sera au Théâtre Plaza le 9 avril entouré de quatre musiciens, dont les deux ex-Malajube Francis Mineau et Thomas Augustin. Ça promet.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Jay Scott

Jay Scott au Club Soda

Le chanteur-rappeur Jay Scott sera de passage au Club Soda le vendredi 8 avril pour sa grande rentrée montréalaise. Il montera finalement sur scène, guitare en bandoulière, pour présenter son album Ses plus grands succès, paru à l’automne 2021. Son écriture et ses mélodies, teintées par le rap, ont conquis un large public dans la dernière année. L’artiste de Terrebonne anciennement connu sous le nom de PL3 devrait présenter un premier spectacle haut en couleur et en émotions.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, ARCHIVES LA PRESSE Pierre-Yves Lord

Retour du Salon du livre de Québec en présentiel

Après deux ans d’absence, le Salon international du livre de Québec est de retour au Centre des congrès de Québec jusqu’à dimanche. Radio-Canada occupe l’espace principal du Salon pour des rencontres littéraires entre des auteurs et des journalistes ou animateurs de l’antenne locale. Patricia Tadros s’entretiendra notamment avec Michel Jean, alors que Pierre-Yves Lord est attendu dans la Zone jeunesse dans le cadre de sa nouvelle série, Conte pis raconte. La Maison des libraires est également sur place pour offrir les prescriptions littéraires personnalisées de libraires et d’écrivains.