Le gouvernement fédéral a annoncé dans son budget dévoilé jeudi qu’il versera 20 millions de dollars en 2022-2023 au ministère du Patrimoine canadien pour appuyer la construction du nouveau Musée de l’Holocauste, à Montréal.

Laila Maalouf La Presse

Un nouveau Musée de l’Holocauste plus vaste, plus interactif et plus moderne doit ouvrir ses portes à l’automne 2025 sur le boulevard Saint-Laurent, dans l’arrondissement du Plateau Mont-Royal. Il sera situé à la jonction du corridor muséal et du quartier des spectacles, sur un terrain de 20 000 pieds carrés.

Il doit notamment être doté de plus grands espaces d’exposition permanente et temporaire, d’un espace jeunesse, d’une salle consacrée aux témoignages interactifs par hologramme, de salles de classe à la fine pointe de la technologie, d’un auditorium de 150 places, d’un espace commémoratif et d’un jardin mémoriel.

Un financement de 2,5 millions a également été approuvé pour le Sarah and Chaim Neuberger Holocaust Education Centre par l’intermédiaire du Fonds du Canada pour les espaces culturels et du Programme d’aide aux musées.

Une aide de 12,1 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2022-2023, sera par ailleurs accordée au Centre national des Arts pour soutenir la création, la coproduction, la promotion et la tournée de productions avec des troupes d’art d’interprétation canadiennes commerciales et à but non lucratif.

Et enfin, pour indemniser les organismes canadiens des arts, de la culture et du patrimoine pour les pertes de recettes liées aux mesures sanitaires, Ottawa versera 50 millions de dollars supplémentaires en 2022-2023 au ministère du Patrimoine canadien, au Conseil des Arts du Canada et à Téléfilm Canada.