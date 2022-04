De Kyiv à la Biennale de Venise

Le sauvetage d’une œuvre d’art ukrainienne

(New York) Sauvée de la guerre : une conservatrice ukrainienne d’une galerie d’art de Kyiv a raconté mercredi à New York son périple à travers l’Europe de l’Est pour mettre à l’abri et exposer à la prochaine Biennale de Venise l’œuvre contemporaine d’un artiste de son pays.