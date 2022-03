« Dois-je emprunter le chemin sombre ou faire un détour pour rentrer chez moi ? » C’est cette question, posée à chaque fois qu’elle quitte son atelier pour rentrer chez elle à Londres, qui a inspiré l’artiste Hanna Benihoud à se lancer dans un nouveau projet : elle a conçu sept animations colorées et les a projetées dans sept endroits différents, signalés par des femmes comme étant sombres ou dangereux.

Agence France-Presse

L’objectif de cette initiative réalisée an amont de la Journée internationale des droits des femmes : utiliser des espaces « hostiles » comme toile et voir comment l’art et le design peuvent en changer l’expérience.

À voir en vidéo.