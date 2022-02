Lancé durant le Mois de l’histoire des Noirs, l’album Royauté présente des noms que l’on connaît très bien : Corneille, Barnev – le choriste de Céline Dion –, Marieme et plusieurs rappeurs comme Sans Pression, Tizzo ou encore KNLO. Cette compilation à vocation sociale a été menée par Dramatik et sa maison de disques, 7e Ciel.

Samuel Daigle-Garneau Collaboration spéciale

Écrites et réalisées par une trentaine d’artistes afrodescendants, les 12 pièces de Royauté sont parues entre février 2021 et janvier 2022. Une façon de faire briller la compilation au-delà du Mois de l’histoire des Noirs.

Tous les profits ont été versés au Fonds 1804, qui soutient la persévérance scolaire auprès de familles dans le besoin. Les artistes de l’album ont profité des Journées de la persévérance scolaire, qui se déroulaient à la mi-février pour remettre un premier chèque de 100 000 $ à l’organisme.

La symbolique est forte, mais la musique l’est aussi. Entre l’afrobeat – qui domine (Dédié, On se bat, Des étoiles), le trap (Victory Lap, Paving the way) et même la drill (Sans horaire), la compilation est un juste portrait du rap d’aujourd’hui.

La compilation mêle guitare, xylophone, marimba et idiophones de tous genres. Les générations se mélangent aussi, alors que Tizzo rencontre le vétéran Og Cyrus, que Lost fait équipe avec Corneille et que Sans Pression et Webster travaillent ensemble pour la première fois en plus de 20 ans.

De la talentueuse Malika Tirolien à l’animatrice vedette Marieme, la présence d’artistes féminines se fait ressentir sur Royauté. Avec six femmes, on tient pratiquement un record pour un album hip-hop.

Mais comme le rap est une musique de mots, il est impossible de balayer le message de ces Québécois issus de l’immigration. Leur réalité y est décrite pendant plus de 40 minutes. « Face aux obstacles, pas le droit de plier (jamais). Place au spectacle, c’est le temps de briller », résume le rappeur Karma Atchykah sur Leaders.

Malgré tout, l’album est inégal. La production de Sans horaire brise un peu l’homogénéité musicale en fin d’album. Puis, quelques accrochages se font entendre sur les voix de Dior. Rien toutefois pour miner la qualité d’ensemble de cette Royauté.

