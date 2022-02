Quoi voir, quoi faire pour la Nuit blanche de Montréal en lumière, qui revient enfin le samedi 26 février ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

Émilie Côté La Presse

Luc Boulanger La Presse

La série Mouvement à Ausgang Plaza

Ausgang Plaza s’associe avec la Nuit blanche pour la deuxième mouture de sa série de capsules vidéo où un danseur est jumelé avec un concepteur rythmique (beatmaker) pour créer une chorégraphie à partir d’une chanson originale. Seront notamment réunis Aïcha et High Klassified, Brenda Fernandez et RealMind, Steve Senga et Étienne L. Lavigueur, ainsi que Nubian Néné et funkywhat. Les 10 prestations de tous les styles (trap, dancehall, soca, house) seront diffusées sur le web gratuitement lors de la Nuit blanche et en ligne deux jours plus tard sur la chaîne YouTube d’Ausgang Plaza. On pourra aussi écouter et télécharger les 10 œuvres musicales sur Bandcamp.

Spéciale JS Tendresse

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE L’animateur d’ICI Première Jean-Sébastien Girard

La chaîne radio ICI Première propose un début de Nuit blanche nostalgique. Une émission spéciale qui réjouira sans doute la joyeuse cohorte d’admirateurs de l’inénarrable Jean-Sébastien Girard (La soirée est encore jeune, entre autres faits d’armes). Au programme de ce JS Tendresse : une entrevue avec Herbert Léonard ; un hommage à Mike Brant préparé par l’ex-rédactrice en chef du Devoir Josée Boileau ; ainsi qu’une chronique d’humeur de notre collègue de La Presse Dominic Tardif. Cette émission spéciale nocturne de JS Tendresse sera suivie de Jusqu’au bout, animée en direct par Nicolas Ouellet, sur le coup de minuit. L’animateur proposera deux heures de musique, d’entrevues et de performances pour nous faire découvrir la relève musicale d’ici. Le samedi 26 février à partir de 22 h, sur les ondes du 95,1 FM.

Remix/Média au Belgo

IMAGE FOURNIE PAR MONTRÉAL EN LUMIÈRE L’Espace 230, au Belgo, accueillera le public durant la Nuit blanche du festival Montréal en lumière, pour une exposition aux accents de happening.

L’Espace 230, au Belgo, accueillera le public durant la Nuit blanche du festival Montréal en lumière, pour une exposition aux accents de happening. Une soirée art contemporain et « Hip-Hop/Downtempo », orchestrée par Morti Viventear à la sélection musicale. Les œuvres de Sylvie Adams, Luis Fernando Suárez et Louis-Bernard St-Jean se transformeront au son de sa musique pour créer une ambiance éclectique ponctuée de rythmes irrésistibles. La soirée se déroulera de 17 h à… 23 h 59, sans doute pour éviter que les insomniaques se transforment en citrouilles après minuit.

Au 372, rue Sainte-Catherine Ouest, local 230

Funk & Soul in the City au Balcon

PHOTO JESUS PEREZ, FOURNIE PAR 514 PROMO ENTERTAINMENT Michelle Sweeney sur scène à la Maison du jazz de Laval, en juillet 2019

Toujours dans le cadre de l’évènement Nuit blanche à Montréal samedi prochain, Le Balcon invite les noctambules à Funk & Soul in the City, un nouveau spectacle mettant en vedette Michelle Sweeney. Une occasion idéale pour se déhancher au son de la musique funk, soul et disco, un cocktail rythmique conçu pour cet évènement qui se veut à la fois « festif et intimiste », et qui se déroulera en plein cœur du Quartier des spectacles.

Au Balcon : 463, rue Sainte-Catherine Ouest, de 21 h 15 à minuit