La Fondation des Prix du Gouverneur général a dévoilé mercredi après-midi les lauréats du Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle pour 2022. Une récompense convoitée qui honore des artistes dont les réalisations ont enrichi la vie culturelle du Canada et rayonné à l’étranger.

Luc Boulanger La Presse

Parmi les créateurs québécois primés, la Fondation honore le réalisateur et scénariste Fernand Dansereau, un pionnier du cinéma et de la télévision au pays. Et aussi, Linda Rabin, une autre pionnière, cette fois dans le domaine de la danse. Mme Rabin est cofondatrice et ex-directrice de l’École de danse contemporaine de Montréal. Elle a plus de 50 ans d’expérience comme danseuse, enseignante et chorégraphe.

Les autres lauréats sont l’écrivain autochtone Tomson Highway, le compositeur David Foster et la chorégraphe Crystal Pite. Le Prix Ramon John Hnatyshyn pour le bénévolat dans le domaine des arts du spectacle est remis à Michelle Smith, pour son engagement et son soutien à un grand nombre d’organisations communautaires et artistiques francophones dans sa province natale, le Manitoba.

Les Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle seront remis aux artistes le 28 mai prochain, lors d’une soirée gala au Centre national des Arts (CNA) à Ottawa.