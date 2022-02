Au sommet de la montagne : un soir, un destin

Didier Lucien et Sharon James jouent chez Duceppe dans une pièce qui recrée l’ultime soirée de Martin Luther King, avant son assassinat à Memphis. Une allégorie autour de sa vie et son combat. Un face-à-face touchant et plein d’humour, entre une mystérieuse femme de chambre et un monument de l’histoire.