Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

Émilie Côté La Presse

André Duchesne La Presse

Éric Clément La Presse

Rendez-vous amoureux à la 40e Soirée-Théâtre Janine Sutto

La soirée intitulée Les rendez-vous amoureux réunira Mireille Deyglun, Christian Bégin, Claude Prégent et Marie-Hélène Thibault, qui interpréteront de grandes scènes d’amour du théâtre, notamment de Tennessee Williams, Shakespeare, Michel Tremblay, Edmond Rostand et Marie Laberge. Les fonds amassés lors de cette 40e Soirée-Théâtre Janine Sutto seront remis à l’Association de Montréal pour la déficience intellectuelle. Le spectacle sera webdiffusé de la maison de la culture Janine-Sutto, le 31 janvier à 19 h 30.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE L’humoriste Louis-José Houde quelques heures avant la première de son nouveau spectacle solo au Lion d’Or

Préfère novembre de Louis-José Houde diffusé sur ICI Tou.tv

À partir du 1er février, il sera possible de voir de son salon le quatrième spectacle de Louis-José Houde, Préfère novembre, qui lui a valu les Olivier de l’auteur de l’année et du spectacle d’humour qui a fait vendre le plus de billets en 2018. Préfère novembre sera offert en exclusivité et en version intégrale sur l’Extra d’ICI Tou.tv. La captation sonore du spectacle sera également offerte pour écoute en ligne sur la plateforme OHdio de Radio-Canada.

PHOTO FOURNIE PAR TËNK Scène du film Inside Lara Roxx

Inside Lara Roxx sur Tënk

La plateforme de diffusion en ligne Tënk et l’Association des documentaristes du Canada collaborent à la présentation de l’évènement Dans les voûtes du doc, une série de 10 films documentaires qui n’ont jamais, à ce jour, bénéficié d’une diffusion en ligne. Les cinq premiers films retenus par le partenariat seront diffusés sur la plateforme de Tënk du 28 janvier au 26 mars. Parmi les titres, on trouve Inside Lara Roxx, documentaire de 2011 sur une Québécoise qui, ancienne star du porno, est devenu porte-parole des femmes atteintes du virus du sida après l’avoir elle-même contracté.

Des capsules sur les défenseurs de la langue française

La Fondation Lionel-Groulx met en ligne des capsules pédagogiques intitulées Nos géants consacrées à des figures historiques qui ont contribué, de la Nouvelle-France jusqu’à aujourd’hui, à la défense et à la vitalité de la langue française. Champlain, Camille Laurin, Dorimène Desjardins et d’autres personnages seront ainsi présentés. Ces 45 capsules, d’environ 5 minutes chacune, sont animées par Laurent Turcot, Annie-Soleil Proteau, France Castel et Konrad Sioui. Les deux premières, consacrées aux Filles du Roy et à Wolfred Nelson, sont déjà accessibles. Le gouvernement du Québec et Québecor sont associés au projet.

PHOTO MIKE PATTEN, FOURNIE PAR L’ARTISTE Plage urbaine de Verdun, 2020, Mike Patten, impression numérique, 7 x 5 po

La vie montréalaise à travers la lentille de Mike Patten

L’artiste visuel anishinabé Mike Patten présente, jusqu’au 6 février, #Latergram, 200 photos sur la vie montréalaise exposées au Hangar 5826, dans Villeray. #Latergram comprend des photos d’évènements culturels et sociaux, ainsi que de manifestations politiques couvertes dans la métropole par l’artiste et sa lentille.

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA La quatrième saison de la sitcom acadienne À la valdrague est offerte sur l’Extra d’ICI Tout.tv à partir de ce jeudi.

La quatrième saison d’À la valdrague offerte en ligne

La quatrième saison de la sitcom acadienne À la valdrague est offerte sur l’Extra d’ICI Tout.tv à partir de ce jeudi. Écrits par Eugénie Beaudry avec la collaboration de Marie-Josée Ouellet et de Patricia Léger, qui tient le rôle principal, les huit épisodes de 30 minutes réalisés par Joël A. Robichaud sont centrés sur la communauté acadienne qui s’en va « à la valdrague » (c’est-à-dire qui est en déclin). Rita Melanson (Patricia Léger) est revenue au village de Saint-Prospère pour acheter l’église qu’elle a transformée en gîte touristique ! La série sera également diffusée en rafale sur ARTV les jeudis 3 et 10 février à compter de 21 h.