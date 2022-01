Télévision

Rentrée télé

Aller simple : une série québécoise à la Agatha Christie

Six inconnus s’apprêtent à séjourner dans le domaine d’un milliardaire, lorsque l’hélicoptère qui les transporte atterrit d’urgence au milieu de nulle part. Mais les secours tardent à venir, et pendant ce temps, nous sommes témoins de disparitions, d’accidents et de morts. Voici l’univers dans lequel les scénaristes Annie Piérard, Bernard Dansereau et leur fils Étienne Piérard-Dansereau plongeront les téléspectateurs cet hiver avec leur série Aller simple.