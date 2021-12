Nos journalistes spécialisés ont fait leurs recommandations. La parole est maintenant aux lecteurs, qui nous ont envoyé en grand nombre leurs séries et films préférés de l’année, à la suite d’un appel à tous.

M’entends-tu ?

« Ma découverte de l’année est M’entends-tu ?. J’ai regardé les deux premières saisons avec un ami et je les ai regardées à nouveau avec mon conjoint, ce que je ne fais habituellement jamais. La saison 3 nous a jetés par terre. J’ai regardé la finale trois fois. Cette série a le ton juste, nous fait rire et pleurer. Il y a une symbiose totale avec les personnages. »

Renée Picard

En rattrapage sur le site de Télé-Québec

PHOTO STEPHANIE BRANCHU, NETFLIX / ASSOCIATED PRESS Lily Collins dans une scène de la série Emily in Paris

Emily in Paris

« Emily in Paris. Autant ça semble léger, autant ça m’a plu ! Avec ces temps pandémiques difficiles, voyager à Paris a été agréable et divertissant. Ces belles images m’ont fait découvrir cette charmante ville, que du bonbon pour les yeux ! J’ai voyagé… dans mon salon ! »

Sylvie Hunter

Sur Netflix

The Power of the Dog

« The Power of the Dog. Un beau film à tous points de vue : musique, images, personnages. Un film captivant. »

Brigitte Fachena

Sur Netflix

PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION Normand Daneau, Yanic Truesdale, Christian Bégin et Alexis Martin sur le tournage de la série Les mecs



Les mecs

« Nous, on a découvert la série Les mecs. On avait besoin de rire cette année et on a été servis ! Des comédiens de grand talent ! »

Annie Aubé

En rattrapage sur ICI TOU.TV Extra

Falcon and the Winter Soldier

« Je suis tombée amoureuse de la série de Marvel Falcon and the Winter Soldier. Le développement des personnages au fil de la série (et en lien avec les films précédents) est savoureux. Sans parler du travail d’Anthony Mackie et de Sebastian Stan ! »

Josée Mignault

Sur Disney+

Maid

« La série Maid m’a particulièrement bouleversée. On y découvre une société, les États-Unis, où on peut, du jour au lendemain, devenir pauvre. Comme il est difficile de s’en sortir dans ce pays où supposément tout est possible. Le ton est juste et les comédiens, formidables… Je recommande cette série à tout le monde. »

Chantal Lambert

Sur Netflix

Arcane et Maid

« Les séries télé Arcane et Maid. En ce qui concerne Arcane, je n’avais jamais suivi une série de dessins animés aussi belle et rythmée. Une trame sonore incroyable, des décors rétrofuturistes époustouflants, des costumes d’un très grand raffinement, dignes des plus grands couturiers. Et des acteurs virtuels dont les expressions faciales expriment magnifiquement toute une gamme d’émotions. Maid, pour son réalisme et sa pertinence. C’est une descente aux enfers et une remontée sublime qui réconforte, avec ce personnage résilient et courageux qui remonte la pente après avoir subi des violences physiques et psychologiques. J’avais adoré l’actrice [Margaret Qualley] dans My Salinger Year ; elle a su exploiter tout son potentiel dans cette télésérie. »

Vincent Fortier

Sur Netflix

PHOTO DISNEY+ / ASSOCIATED PRESS Une scène du documentaire Get Back

Get Back

« Pour moi, c’est le Get Back de Peter Jackson. Voir les Beatles comme on aurait dû les voir en 1970. De les voir travailler et s’amuser entre amis est un plaisir total pour les fans et curieux. Avec en finale le rooftop concert présenté au complet, j’en avais des frissons. Quel beau moment historique ! »

Michel Charron

Sur Disney+

Tick, tick… BOOM !

« Le film tick, tick… BOOM ! sur Netflix. Andrew Garfield dans le rôle de Jonathan Larson est tout simplement renversant. Cet acteur a tous les talents ! Un Oscar ? »

François Gauthier

Nuit blanche

« Malheureusement, Radio-Canada vient de mettre fin à ma découverte de l’année : le téléroman Nuit blanche. Comme j’ai aimé toutes ces intrigues à même l’histoire de famille de Loulou. J’ai beaucoup apprécié la façon dont l’histoire nous était racontée avec ces retours dans les années 1970. La facture visuelle était vraiment magnifique et j’ai fait la découverte de plusieurs comédiens peu connus, tous très bons. Un téléroman qui rejoignait même mon conjoint, qui n’écoute que District 31 ! Je fais donc partie des 845 000 téléspectateurs très déçus. »

Brigitte Chicoine

En rattrapage sur ICI TOU.TV

PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION Une scène d'Audrey est revenue

Audrey est revenue

« Dernièrement, j’ai découvert la série Audrey est revenue. Quelle touchante série et un jeu spectaculaire d’acteurs chevronnés, à commencer par celui de Florence Longpré. Wow ! »

Silvie Lacourse

Sur Club Illico

Candice Renoir et Le bureau des légendes

« Mes grandes découvertes cette année ont été deux séries françaises que j’ai dévorées en rafale. La première, Candice Renoir, pour le soleil qui émanait de tout : des vêtements, du lieu, des répliques et du personnage principal imparfait, frisée au poids santé aux airs de nunuche qu’on ne voit pas venir et tellement efficace. La deuxième, Le bureau des légendes, pour le suspense proche d’une réalité politique, soutenue par d’excellents comédiens français. »

Nicole Leduc

Candice Renoir, sur ICI TOU.TV Extra ; Le bureau des légendes, sur TV5 UNIS

PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION Pier-Luc Funk et Sarah-Jeanne Labrosse, animateurs de la soirée Mammouth 2021

Mammouth

« Mammouth… Des jeunes en pleine possession de la compréhension des différents problèmes qu’ils auront à traverser et craquants de vérité, de sourires et de confiance en l’avenir ; 10 sur 10 pour la réalisation ! »

Nicole L. Sanschagrin

En rattrapage sur le site de Télé-Québec

La casa de papel

« Bien entendu, le phénomène La casa de papel m’a rejoint encore une fois cette année. J’étais un grand fan depuis la saison 1, mais la saison finale, divisée en deux parties, a conclu la série avec succès. Rebondissements, surprise et stress : voilà ce que La casa de papel m’a donné à chaque épisode ! La boucle est bouclée et, contrairement à bien d’autres séries, elle n’aurait pu mieux l’être. »

Marc-Antoine Caron

Sur Netflix

Demon Slayer

« Je suis mère de trois adolescents et, depuis le début de la pandémie, ils sont devenus adeptes des animés japonais. Je ne comprenais pas du tout leur enthousiasme. J’ai donc décidé, en janvier dernier, de suivre une série que mes enfants ont dévorée : Demon Slayer. Je dois souligner que les vrais otaku (amoureux des mangas) aiment regarder les séries dans leur langue originale avec sous-titres. J’ai donc joué le jeu et plongé dans cet univers. Voilà qu’à 46 ans, je suis devenue une otaku, comme les miens. Je dévore les mangas et leurs séries. Plusieurs mangas et séries m’ont accrochée, mais la meilleure est Demon Slayer (Kimetsu No Yaiba). À découvrir sans hésitation. »

Lucie Ayoub

Sur Netflix