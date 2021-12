Katia Gagnon La Presse

Nomadland

Couvert – avec raison – de prix prestigieux, ce film explore l’un de mes sujets fétiches : le logement. On y explore la vie des working poors, ces gens aux États-Unis qui travaillent mais peinent à se payer le minimum pour survivre. L’héroïne, jouée par la formidable Frances McDormand, vit dans sa fourgonnette et rejoint une communauté de « nomades » qui vivent en marge de la société. Une puissante et bouleversante illustration des inégalités qui déchirent la société américaine.

Sur Crave, Disney+ et en location

Caroline Touzin La Presse

PHOTO PRISCILLIA PICCOLI, FOURNIE PAR RADIO-CANADA Schelby Jean-Baptiste, Malik Gervais-Aubourg et Anglesh Major dans Je voudrais qu’on m’efface

Je voudrais qu’on m’efface

Bien que Je voudrais qu’on m’efface soit une œuvre de fiction, elle est très fidèle à la réalité de beaucoup de familles que j’ai croisées au fil des ans dans le cadre de reportages réalisés dans des secteurs défavorisés de Montréal. La série web nous amène au cœur du quartier Saint-Michel où trois enfants se débrouillent du mieux qu’ils peuvent pour survivre dans un environnement dur et profondément injuste. Impossible de ne pas verser une larme.

Sur ICI TOU.TV

Gabrielle Duchaine La Presse

PHOTO FOURNIE PAR CBC Catherine Reitman dans Workin’ Moms

Workin’ Moms

Quoi de mieux pour oublier les tracas du quotidien que de se vautrer dans ceux des autres ? Workin’ Moms, une série canadienne diffusée par CBC, suit quatre « mères à boutte » carriéristes à souhait, qui enfilent les verres de vin, les catastrophes au bureau et les crises des enfants. À les voir jongler, souvent maladroitement, avec leur vie familiale, sociale et professionnelle, on se dit que dans le fond, on n’est pas si mal. Mais surtout, on décroche complètement.

Sur Netflix et CBC Gem

